PSG : Marquinhos voit plus grand pour Lucas Chevalier

Le capitaine du PSG estime que son jeune coéquipier est à l’aube d’une très belle carrière…

Ce jeudi sur RMC, Marquinhos a répondu aux questions de Jérôme Rothen . L’ancien ailier l’a notamment interrogé sur son avenir. Et alors qu’il est lié au club de la capitale jusqu’en 2028, Marquinhos a affiché une envie très claire… « Finir ma carrière au PSG, franchement je ne dis pas non, a-t-il soutenu. On sait qu’être toujours au haut niveau jusqu’à la fin de sa carrière… parce que si tu es au PSG, tu dois être en haut niveau et tu dois être bon, la concurrence elle est là, il y a des jeunes joueurs qui arrivent, qui poussent et ils veulent leur place. Et toi, tu dois continuer à être très bon jusqu’à 38, 37 ans. Je ne sais pas quand je vais arrêter ma carrière, je veux jouer encore longtemps, le plus possible, je pense que je vais tout donner pour ces couleurs-là. Moi j’ai 31 ans, j’ai accompli plein d’objectifs, je n’ai pas envie d’aller chercher des objectifs ailleurs tant que je me sens bien, content, aimé, tant que je sens que j’ai ma place encore dans l’équipe, que le président est content avec mes performances. Et le coach aussi, parce que c’est lui qui est le boss de l’équipe. Tant que ça me plaît, tant que je suis content et qu’ils sont aussi contents avec mes performances, pourquoi pas. Je vais tout donner pour que je puisse rester le plus longtemps possible. »

Marquinhos voit Chevalier numéro 1 chez les Bleus

Interrogé sur les soucis d’adaptation de Lucas Chevalier, Marquinhos a pris sa défense : « Je pense que le rôle des gardiens est toujours très important. Comme je l’ai dit, c’est toujours difficile de rentrer dans une équipe qui était championne, avec un gardien qui était très important, qui a fait des arrêts importants. Ce n’est pas aussi simple de rentrer et faire des matchs de haut niveau. Lui, on n’oublie pas que c’est encore un jeune gardien qui a beaucoup de marge de progression. Il montre déjà ses capacités, il l’a montré à Lille, il l’a montré en équipe de France, il essaie toujours de le montrer au Paris Saint-Germain. Nous, en tant que capitaine, en tant que joueur, on essaie toujours de dire qu’il ne faut pas douter de ses capacités. Comme j’ai dit avant, moi j’ai eu plein de saisons où j’ai eu des difficultés, j’ai fait des erreurs moi aussi, des moments difficiles, comme tout le monde. C’est là où tu dois être costaud et être vraiment exigeant avec toi-même pour toujours chercher à s’améliorer. Une fois que t’as montré tes capacités à Paris, tu peux vraiment faire de belles choses dans ta carrière. Tu vas arriver en équipe de France, être titulaire en équipe de France, nommé comme meilleur gardien du monde. C’est pour ça que nous, on va être là pour l’aider. »