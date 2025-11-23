PSG : Lucas Chevalier a fait taire des bouches, il peut savourer !

Le gardien du PSG a sorti un gros match hier contre Le Havre (3-0)…

Le PSG a repris son fauteuil de leader de la Ligue 1 hier soir en battant Le Havre (3-0) au terme d’un match bien maitrisé. Une victoire qui lui permettra d’aborder en confiance son rendez-vous de mercredi e,n Ligue des champions contre Tottenham. Mais si le PSG n’a pas encaissé de buts face au HAC, il le doit en grande partie à la prestation de Lucas Chevalier (24 ans).

Chevalier ravi du clean sheet du PSG contre le HAC

Auteur de plusieurs arrêts, dont une parade de grande classe, l’ancien portier du LOSC a fait taire les critiques, de plus en plus nombreuses ces derniers temps. « Ce sont des matches difficiles après la trêve, les Havrais nous ont mis en difficulté, ils sont venus nous chercher, c’est une belle équipe mais on gagne 3-0, a commenté le gardien du PSG sur Ligue 1+. C’est bien de mettre des buts pour faire la différence et pour la confiance, c’est positif de pas prendre de but. C’est un grand club, on essaie de faire des clean-sheets, cela donne de la confiance à moi et à la défense. Mais le plus important, c’est de gagner des matches et on veut le faire tous les trois jours». Prochain rdv mercredi, contre les Hotspurs.