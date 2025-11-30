Clément Turpin est sous le feu des critiques après son refus d’expulser Lamine Camara pour un tacle jugé « violent » lors d’AS Monaco – PSG (0-1).

C’est l’image qui fait débat et qui risque de tourner en boucle. À la 38e minute du choc entre l’AS Monaco et le PSG hier au Stade Louis-II, Lamine Camara intervient à retardement sur la cheville de Lucas Chevalier. Un geste spectaculaire, dangereux, qui semble mériter l’exclusion immédiate. Pourtant, Clément Turpin dégaine simplement un carton jaune. Et là, la tension explose.

Personne ne comprend comment le joueur monégasque a pu rester sur le terrain après une telle intervention. Pierre Ménès, jamais avare de réactions tranchées, bondit sur X et lâche : « Dans quel monde c’est pas rouge pour Camara ? » Un message simple, incisif, qui résume l’incompréhension générale. Même Camara paraît surpris de s’en sortir aussi légèrement, geste à l’appui sur le terrain.

Ennjimi enfonce Turpin

La VAR n’intervient pas, silence assourdissant. L’arbitre ne revient pas sur sa décision. Et pire encore, Turpin refuse de s’exprimer après le match, laissant place à toutes les interrogations. Consultant pour L’Équipe et ancien arbitre international, Saïd Ennjimi ne mâche pas ses mots.

Selon lui, Turpin passe complètement à côté du protocole et manque de fermeté sur une action pourtant limpide. Le PSG, lui, repart avec un sentiment d’amertume. Cette décision pourrait bien alimenter les débats sur l’arbitrage en Ligue 1, déjà très contesté ces dernières semaines.