OM Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de Balerdi et de Nadir ! 
PSG Mercato : une première signature à Paris ! 

Willian Pacho (PSG)
Bastien Aubert
29 novembre 2025

L’Équipe annonce que Willian Pacho (24 ans) est tout proche de poursuivre l’aventure au PSG jusqu’en 2030. Ce choix, stratégique après une saison européenne de haut vol pour le défenseur de 24 ans, conforte le projet parisien et enthousiasme déjà les supporters du club.

Un accord finalisé après plusieurs mois de négociations

La prolongation de Willian Pacho était dans les tuyaux depuis de longs mois. Les discussions entre le joueur équatorien et la direction parisienne ont évolué : d’abord envisagée jusqu’en 2031, l’échéance du nouveau contrat portera finalement sur 2030. Il ne reste plus que quelques détails à régler avant l’officialisation.

Cette décision s’inscrit dans la volonté du PSG de verrouiller l’un de ses atouts défensifs majeurs, tout en offrant à Pacho la stabilité et la revalorisation salariale qu’il attendait. Depuis son arrivée dans la capitale, le joueur impressionne par sa progression et son impact immédiat : l’intégration réussie de Pacho a déjà été remarquée sur la scène européenne.

Willian Pacho, pilier du PSG et symbole d’engagement

À seulement 24 ans, le défenseur s’est imposé comme un élément clé de l’effectif parisien. Sa relance sûre, sa lecture de jeu et sa solidité ont changé le visage de la charnière centrale du club.

Sa prolongation reflète la confiance totale du staff et s’accompagne d’une revalorisation digne de son nouveau statut. Après un but décisif contre Tottenham en Ligue des champions, Pacho se montrait clair : « J’espère annoncer de bonnes nouvelles bientôt ». Une déclaration pleine d’enthousiasme, qui a immédiatement fait vibrer les supporters.

Pour en savoir plus sur la façon dont le PSG prépare son avenir en s’appuyant sur ses jeunes leaders, la trajectoire de Willian Pacho nouveau pilier du club en dit long sur les ambitions parisiennes.

Les supporters saluent une prolongation méritée

Depuis l’annonce de cet accord de principe, la communauté PSG ne cache pas son enthousiasme. Les fans voient dans cette prolongation la juste récompense d’un joueur engagé, qui n’a pas tardé à se rendre indispensable sur les pelouses françaises comme européennes.

C’est en finale de la Ligue des champions que Pacho s’est véritablement imposé comme un leader. Sa performance ce soir-là a fait basculer l’opinion publique et a solidifié son aura auprès de la fanbase parisienne. Sur les réseaux sociaux, les réactions affluent : « Il le mérite amplement », peut-on lire à de multiples reprises.

Le choix de Paris de miser sur la continuité de ce défenseur prometteur envoie un signal fort sur la vision à long terme du club. Pour suivre le dénouement officiel ou les prochaines évolutions autour du joueur, les derniers développements autour de l’accord Pacho-PSG sont à surveiller de près.

En s’assurant la présence d’un talent aussi fiable, Paris assoit sa stratégie : Willian Pacho apparaît désormais comme le symbole de l’ambition retrouvée du PSG, prêt à écrire, avec ses nouveaux leaders, le prochain chapitre de son histoire.

