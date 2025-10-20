Le PSG est en passe d’acter la prolongation de Willian Pacho.

Le PSG avait réalisé de jolis coups l’été dernier, notamment en s’attachant les services de Joao Neves et de Willian Pacho. Le milieu portugais et le défenseur équatorien ont grandement participé à la conquête du premier titre parisien en Ligue des champions, s’imposant comme des titulaires à part entière.

Pacho jusqu’en 2030

Et selon les dernières informations du Parisien, Pacho se dirige vers la prolongation. Lié au PSG jusqu’en 2029, l »ancien joueur de Franfort, joueur le plus utilisé par Luis Enrique la saison passée avec Achraf Hakimi, dispose d’une proposition pour prolonger d’un an, soit jusqu’en 2030. Le quotidien précise que les échanges ont démarré il y a plusieurs semaines et que tout indique que le joueur de 24 ans va accepter de se lié au PSG pour une saison de plus. Une bonne nouvelle.