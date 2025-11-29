PSG Mercato : Liverpool projette un énorme coup double à Paris !

En grande difficulté en Premier League et en Ligue des champions, Liverpool voudrait se servir au PSG. Et les Reds ne visent pas que Luis Enrique…

Liverpool traverse une grosse crise. L’avenir d’Arne Slot ne tient plus qu’à un fil et les patrons des Reds ont déjà commencé à activer des plans B… et même un plan fantasmé. Selon The Sun, Liverpool rêve de Luis Enrique. Le coach du PSG, artisan d’un jeu ambitieux et d’un projet séduisant, serait la priorité absolue des têtes pensantes d’Anfield. Le journal anglais affirme que les Reds suivent l’Espagnol depuis longtemps, convaincus qu’il incarne le profil parfait pour ouvrir un nouveau cycle.

Vitinha dans le viseur des Reds

Mais ce n’est pas tout. Selon Football Insider, Liverpool cible aussi Vitinha. Auteur d’un magnifique triplé contre Tottenham (5-3), mercredi soir, le Portugais est entré dans une autre catégorie : celle des Tops joueurs européens. Liverpool serait prêt à mettre le paquet pour détourner Vitinha du PSG. Mais avant d’avancer sur cette opération, Liverpool devrait vendre Mohamed Salah, convoité en Arabie saoudite. Le dossier Vitinha dépendrait en effet de cette grosse vente. Mais de là à imaginer que le PSG cède son stratège et son coach…