Monaco – PSG : les notes des Parisiens, méconnaissables et battus sur le Rocher

Le PSG a concédé sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1 face à une bonne équipe de l’AS Monaco (0-1) ce samedi après-midi. Voici nos notes pour les joueurs de Luis Enrique, passés à côté de leur match…

CHEVALIER (6)

Secoué par un vilain tacle de Camara (14e), le gardien parisien s’est illustré par une grosse parade sur une reprise de Minamino (28e). Un arrêt de classe. Sauvé par son poteau gauche sur une tête de Salisu (28e), il s’est signalé par des interventions autoritaires sous la pression monégasque mais n’a rien pu faire sur la frappe de Minamino.

ZAIRE-EMERY (4)

Les percussions de Caio Henrique et Golovin l’ont mis en difficulté. Il s’est accroché, souvent livré à lui-même, mais pris dans son dos il n’a pu empêcher Golovin de centrer sur le but de Minamino.

MARQUINHOS (4)

Le Brésilien a eu du mal à diriger sa défense face à des Monégasques vite entrés dans la partie et remuants. Il a contré Balogun (10e) mais n’est pas sorti pour contrer Minamino sur son but.

PACHO (4)

La vivacité des enchaînements de l’ASM l’a embêté d’un bout à l’autre de la partie.

HERNANDEZ (6)

En l’absence de Nuno Mendes, Hernandez jouait gros sur le Rocher après son expulsion contre Tottenham. Sur son côté gauche, il a fait preuve de rigueur et a réalisé un bon retour pour contrer Balogun (45e). Solide, il a rassuré. Cette défaite n’est pas du tout la sienne…

VITINHA (4)

Après sa performance XXL contre Tottenham mercredi, Vitinha, stratège du PSG, est apparu en dedans, à l’image de son équipe. Il a été le premier à inquiéter Hradecky (26e) mais n’a pas eu son influence habituelle même s’il s’est un peu réveillé sur la fin.

JOAO NEVES (3)

Dans l’entre jeu, le PSG a souffert sur le Rocher et Joao Neves a été peu en vue, hormis sur un décalage vendangé par Ruiz (75e). Une déception parmi d’autres…

RUIZ (3), puis RAMOS

Ruiz n’a pas brillé lui non plus. L’agressivité lui a parfois fait défaut, la lucidité aussi comme sur ce centre tir trop mou (75e). Remplacé dans les dernières minutes par RAMOS, qui n’a pas eu un ballon.

LEE (3), puis DEMBELE

Sur son flanc droit, Lee est passé à côté de son match. Une frappe à côté (35e) et peu d’investissement à la perte du ballon. Il n’a pas existé jusqu’à son remplacement par DEMBELE, qui n’a pas su secouer le cocotier malgré une belle ouverture pour Ndjantou (84e).

MAYULU (3), puis NDJANTOU

Mayulu, titularisé en pointe, a eu du mal à entrer dans son match et de se défaire du marquage de la défense monégasque. Une ou deux remises intéressantes mais il n’a pas su faire de différences. N’est-il pas trop juste physiquement pour jouer en pointe ? Remplacé par NDJANTOU qui a provoqué l’expulsion de Kehrer (82e) et raté une balle de 1-1 (84e).

KVARA (4), puis MBAYE

A gauche, Kvara a été le Parisien le plus dangereux en première mi-temps avec une remise pour Ruiz (20e) et une frappe enroulée qui a obligé Hradecky à une jolie envolée (35e). Mais il a vite tiré la langue et a semblé manqué de jambes. Remplacé par MBAYE, invisible.