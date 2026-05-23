ASSE – OGC Nice : les supporters du RC Lens ont choisi leur camp, Thauvin aussi !

Lors de la finale de la Coupe de France remportée par le RC Lens face à l’OGC Nice (3-1) hier soir, il a été question du barrage entre les Aiglons et l’ASSE…

Le Stade de France a vibré toute la soirée pour célébrer le premier sacre du RC Lens en Coupe de France. Portés par une ferveur exceptionnelle, les supporters sang et or ont transformé l’enceinte parisienne en véritable volcan rouge et or. Mais au moment où les joueurs de l’OGC Nice récupéraient leurs médailles de finalistes, les tribunes lensoises ont réservé une surprise particulièrement piquante aux Aiglons. À plusieurs reprises, un immense chant « Allez les Verts ! » est descendu des gradins, en référence directe au barrage qui opposera Nice à l’ASSE.

Les supporters lensois derrière l’ASSE

Un message clair. Pour beaucoup d’observateurs, ce chant symbolise déjà l’immense soutien populaire dont bénéficie l’ASSE avant cette double confrontation capitale prévue les 26 et 29 mai.

Car du côté des supporters français, nombreux sont ceux qui rêvent de revoir les Verts retrouver durablement les sommets du football hexagonal. À l’inverse, Nice apparaît fragilisé après une saison cauchemardesque qui pourrait se conclure par une relégation historique.

Thauvin soutient les Niçois

Élu homme du match après une prestation brillante, Florian Thauvin a quant à lui préféré adresser un message de respect envers l’OGC Nice au moment de recevoir son trophée.

« On a fait une super saison et c’est magnifique de remporter un titre. Les Niçois nous ont posé des problèmes. Il faut les féliciter. J’espère qu’ils se maintiendront en Ligue 1 », a déclaré l’ancien international français.

Une prise de parole qui contraste avec l’ambiance des tribunes. Là où les supporters lensois semblaient déjà soutenir ouvertement l’ASSE, Thauvin a choisi une position plus diplomatique.