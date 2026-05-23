RC Lens : Sage jette un gros coup de froid sur son avenir après le titre et tacle l’OM

Pierre Sage s’est exprimé après la victoire du RC Lens en finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice (3-1).

Après le sacre du RC Lens en Coupe de France, Pierre Sage n’a pas voulu affirmer qu’il serait toujours l’entraîneur des Sang et Or la saison prochaine, laissant entrouverte la porte d’un possible départ cet été. « Il n’y a pas de raison que ça évolue. Mais je vous avoue qu’il y a quand même beaucoup de contacts aussi. Après, je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club », a confié l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais au micro de France TV.

« Gagner cette coupe vient couronner une année magnifique »

En conférence de presse d’après-match, Pierre Sage a partagé sa joie après avoir offert la première Coupe de France de l’histoire au peuple lensois. « Je me nourris du bonheur des joueurs et du public. On a cette chance de rendre les gens heureux et c’est ce qui nous satisfait le plus ce (vendredi) soir. C’est votre première saison à Lens et elle est incroyable ? Après, malheureusement, elle s’arrête ce (vendredi) soir, donc il va falloir qu’on fasse une petite mise à jour du logiciel. Et en tout cas, effectivement, gagner cette coupe vient couronner une année magnifique. Ce qui est bien, c’est que maintenant, on sait qu’on peut être ambitieux. »

Le tacle indirect de Sage à l’OM sur le manque de patience accordé aux entraîneurs

Le technicien du RC Lens a également profité de sa conférence de presse pour soutenir ses homologues, envoyant au passage un tacle indirect à des clubs comme l’Olympique de Marseille, souvent critiqué pour son manque de patience avec ses entraîneurs. « Mon objectif ? Boucler au moins une deuxième (saison complète), puis une troisième et ainsi de suite parce que je trouve que les attentes des clubs sont très élevés au niveau des coachs. Nous, cette année, ça a plutôt bien marché, mais je pense qu’il faut laisser du temps aux coachs pour travailler parce que changer à tout va, on a de bons exemples encore dans le championnat de cette année. Ce n’est pas forcément la solution, en plus c’est très coûteux. »