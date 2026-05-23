OM : ça chauffe avec un autre coach que Genesio !

En plus de la piste menant à Bruno Genesio, la direction de l’OM penserait sérieusement à Christophe Galtier pour succéder à Habib Beye.

L’Olympique de Marseille est toujours en recherche active de son nouvel entraîneur. Si l’actuel coach du LOSC, Bruno Genesio, serait l’une des priorités des dirigeants olympiens, lui qui serait en pleine réflexion sur son avenir, le club phocéen aurait également coché le nom de Christophe Galtier, comme cela a déjà été annoncé ces derniers jours.

La piste Galtier prend de l’ampleur

Selon La Minute OM, le profil de Christophe Galtier plairait beaucoup à la direction olympienne. De son côté, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui devrait quitter NEOM cet été, serait très intéressé à l’idée de s’asseoir sur le banc de l’OM, son club de coeur.

Le club provençal espérerait désormais rapidement être fixé dans le dossier Grégory Lorenzi, futur directeur sportif du club, mais actuellement en litige avec l’OGC Nice, afin de finaliser le choix du futur entraîneur.