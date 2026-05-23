À LA UNE DU 23 MAI 2026
[14:30]ASSE : encore des bonnes nouvelles pour Montanier avant les barrages contre l’OGC Nice !
[14:00]FC Nantes : Halilhodzic toujours au club la saison prochaine ? Une première réponse est tombée !
[13:30]PSG, Barça Mercato : nouveau coup de théâtre pour Julian Alvarez !
[13:00]OM Mercato : une offre de 20 M€ pour un ancien du Stade Rennais !
[12:30]ASSE – OGC Nice : Puel lance les barrages et envoie un message fort aux Verts
[12:00]Stade Rennais Mercato : après Thomasson, un autre titulaire du RC Lens prêt à rejoindre Haise ?
[11:35]FC Nantes : incroyable coup de tonnerre pour Pelissier !
[11:10]ASSE Mercato : avant les barrages, Kilmer a déjà bouclé un dossier très cher à Montanier ! 
[10:45]OM : ça chauffe avec un autre coach que Genesio !
[10:20]RC Lens : Sage jette un gros coup de froid sur son avenir après le titre et tacle l’OM

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – OGC Nice : Puel lance les barrages et envoie un message fort aux Verts

Par Fabien Chorlet - 23 Mai 2026, 12:30
💬 Commenter
Claude Puel (OGC Nice)

Après la défaite de l’OGC Nice contre le RC Lens (3-1) en finale de la Coupe de France, Claude Puel a lancé le barrage aller d’accession à la Ligue 1 face à l’ASSE.

Avant son barrage d’accession à la Ligue 1 contre l’AS Saint-Étienne, l’OGC Nice avait une finale de Coupe de France à jouer ce vendredi face au RC Lens. Malgré un beau visage montré, les Aiglons se sont inclinés (3-1), manquant l’occasion de remporter leur premier trophée depuis 1997.

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur azuréen, Claude Puel, s’est déjà projeté sur le barrage aller face aux Verts après la remarque d’un journaliste : « Si vous jouez comme ça contre Saint-Étienne, il ne pourra pas vous arriver grand-chose. »

« Dans quatre jours, on sera présent »

« Il faudra être dans cet état d’esprit et arriver à gommer la frustration d’avoir perdu cette finale. Reproduire cette intensité qu’on a pu avoir aujourd’hui. Penser en premier lieu à bien récupérer. Elye Wahi sera suspendu pour le match aller. On verra les degrés de fatigue et de récupération des uns et des autres. On mettra une équipe pour être compétitif et bien présent dès le match aller », a déclaré Claude Puel devant les médias.

« Pour l’instant, il y a beaucoup de déception dans le vestiaire, les joueurs se sont donnés physiquement et mentalement. Dès demain (samedi), on va basculer sur ce qui est le plus important pour nous : la double confrontation contre l’ASSE. Il faudra reproduire ce genre de prestations dans tous les paramètres parce qu’on a été intéressant dans le jeu et dans l’aspect athlétique et duel. On a fait un match plein. Dans quatre jours, on sera présent à ce niveau-là et ce sera très bien », a-t-il poursuivi.

ASSEOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : ASSE, OGC Nice