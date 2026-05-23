ASSE – OGC Nice : Puel lance les barrages et envoie un message fort aux Verts

Après la défaite de l’OGC Nice contre le RC Lens (3-1) en finale de la Coupe de France, Claude Puel a lancé le barrage aller d’accession à la Ligue 1 face à l’ASSE.

Avant son barrage d’accession à la Ligue 1 contre l’AS Saint-Étienne, l’OGC Nice avait une finale de Coupe de France à jouer ce vendredi face au RC Lens. Malgré un beau visage montré, les Aiglons se sont inclinés (3-1), manquant l’occasion de remporter leur premier trophée depuis 1997.

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur azuréen, Claude Puel, s’est déjà projeté sur le barrage aller face aux Verts après la remarque d’un journaliste : « Si vous jouez comme ça contre Saint-Étienne, il ne pourra pas vous arriver grand-chose. »

« Dans quatre jours, on sera présent »

« Il faudra être dans cet état d’esprit et arriver à gommer la frustration d’avoir perdu cette finale. Reproduire cette intensité qu’on a pu avoir aujourd’hui. Penser en premier lieu à bien récupérer. Elye Wahi sera suspendu pour le match aller. On verra les degrés de fatigue et de récupération des uns et des autres. On mettra une équipe pour être compétitif et bien présent dès le match aller », a déclaré Claude Puel devant les médias.

« Pour l’instant, il y a beaucoup de déception dans le vestiaire, les joueurs se sont donnés physiquement et mentalement. Dès demain (samedi), on va basculer sur ce qui est le plus important pour nous : la double confrontation contre l’ASSE. Il faudra reproduire ce genre de prestations dans tous les paramètres parce qu’on a été intéressant dans le jeu et dans l’aspect athlétique et duel. On a fait un match plein. Dans quatre jours, on sera présent à ce niveau-là et ce sera très bien », a-t-il poursuivi.