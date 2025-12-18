OM : Longoria lâche plusieurs gros indices sur le Mercato hivernal et sur l’avenir de De Zerbi ! 

Présent en conférence de presse de mi-saison, Pablo Longoria a évoqué tous les dossiers chauds de l’OM. Morceaux choisis :

Les priorités du Mercato :

« On doit chercher tout le temps comment améliorer l’équipe. Si j’analyse un peu l’effectif, on voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c’est peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood qui affiche un nombre de minutes très haut. En indiquant que l’objectif est d’alléger le coût de l’équipe, s’il y a des possibilités dans cas, il est nécessaire d’avoir un joueur offensif en plus. Cela ferait du sens. Cet hiver, on ne veut pas se priver de joueurs importants de notre effectif. Pour Höjbjerg, je ferme complètement la porte. De plus, il n’y a aucune discussion avec d’autres clubs. »

Alléger les finances du club :

« Le mercato d’hiver ? Je vais être très clair : quand tu commences la saison, tu as un objectif économique. Lors du mercato d’été, tu as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances qu’on n’avait pas prévues. Le mercato de janvier doit être une situation où nous maintenons le niveau de compétitivité de l’équipe et chercher à alléger les finances du club. »

Le bilan sportif de l’OM à la mi-saison :

« Je suis content de la première partie de saison. Je ne peux pas dire satisfait car j’en veux toujours plus. Mais avant le mois de janvier qui sera très dur, il faut bien gérer le match de dimanche en Coupe de France. On sait le lien de l’OM avec la Ligue des champions. Lors de nos dernières saisons, on est passé de zéro point, puis à trois points, puis à six points et cette année nous sommes à 9 points dans ce nouveau format. On voit une évolution, le nouveau format est plus compliqué. On est à 32 points, on est 2,2 points/match depuis le 1er septembre. Et en Ligue des champions, on a de bonnes possibilités de passer en barrages. Je crois que je suis content, nous sommes dans la normalité de ce qu’on souhaitait. je suis content, fier, mais satisfait, c’est un grand mot. »

L’avenir de De Zerbi

« L’avenir de De Zerbi ? La situation est très claire. On souhaite qu’il continue beaucoup d’années ici à l’OM. J’espère qu’il sera mon entraîneur tout au long de mon passage à l’OM. Quand tu connais la personne, je suis chaque jour un peu plus content de travailler avec lui. Avec ce type de personnes d’un niveau extraordinaire – il est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe -, je ne crois pas que ce soit le moment de parler de l’avenir en plein cœur des compétitions. Il faut avoir une discussion sincère dans les moments opportuns. Il commence à parler français, c’est un bon signal. Dans le monde professionnel, il faut voir si les attentes de tout le monde sont alignées. Il faut aussi s’aligner avec l’ambition de De Zerbi. »

Le déménagement au Prado

« Le déménagement au Prado est prévu en février, mars. C’est un signal très important au club. Les espaces à la Commanderie ne sont pas à la hauteur de ce que requièrent des organisations modernes d’un club qui se projette sur l’avenir. Les installations sportives? Je dis depuis longtemps qu’on a un problème avec les infrastructures, au regard du nombre de terrains notamment. »