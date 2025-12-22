À LA UNE DU 22 DéC 2025
[09:47]Revue de presse espagnole : Yamal inquiète Flick au FC Barcelone, une légende va quitter le Real Madrid ! 
[09:23]Stade Rennais Mercato : le remplaçant de Seko Fofana déniché chez un club rival voisin ? 
[09:00]PSG : Regragui lâche une annonce forte sur Hakimi au Maroc… Paris peut souffler
[08:48]OL – Saint-Cyr-Collonges (3-0) : Fonseca fracasse son équipe, 3 joueurs visés !
[08:17]FC Nantes : Kantari met un taquet à Abline et enflamme les supporters 
[07:45]ASSE : Horneland salive devant deux renforts en janvier 
[07:22]OM : De Zerbi fait une annonce pour janvier, coup de tonnerre pour Abdelli ! 
[07:00]PSG Mercato : un crack du Real Madrid se propose à Paris, la réponse est cash ! 
[06:00]ASSE Mercato : ça se précise pour la première recrue hivernale des Verts
[00:00]Real Madrid : une photo compromettante d’Endrick circule avant son départ à l’OL
OM : De Zerbi fait une annonce pour janvier, coup de tonnerre pour Abdelli ! 

Par Bastien Aubert - 22 Déc 2025, 07:22
💬 Commenter
Roberto De Zerbi (OM)

Après la solide qualification de l’OM en Coupe de France devant Bourg-en-Bresse (6-0), Roberto De Zerbi promet un mois de janvier animé. 

Un large succès, un message clair et une promesse à peine voilée. Après la démonstration de l’OM en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse, Roberto De Zerbi n’a pas seulement savouré la qualification. Le technicien italien a surtout envoyé un signal fort sur ce qui attend le club marseillais dès le mois de janvier.

Sur le terrain, l’OM a fait le travail avec sérieux, balayant Bourg-en-Bresse (6-0) sans jamais trembler. Une prestation maîtrisée, que Roberto De Zerbi a tenu à souligner, tout en pointant les axes d’amélioration. « Nous avons été sérieux, sinon ça aurait été compliqué. On aurait pu mettre plus de buts en première période… Mais je suis satisfait, nous nous sommes bien comportés sur le terrain », a-t-il expliqué, lucide malgré l’ampleur du score. Un discours fidèle à sa méthode, exigeant même dans la victoire.

« Abdeli, il y a quelques petites chances… »

Mais c’est surtout la suite de son intervention qui retient l’attention. L’entraîneur marseillais n’a pas caché que le mois à venir serait un tournant majeur pour son équipe. « Nous avons beaucoup d’objectifs en 2026 et le mois de janvier sera un mois difficile », a lâché De Zerbi, laissant entendre que l’OM entre dans une phase clé de sa saison. Entre calendrier chargé, pression sportive et ajustements nécessaires, l’hiver marseillais s’annonce brûlant. 

Notamment au niveau du marché des transferts. Justement, où en est le dossier Himad Abdelli ? Relié à l’OM ces derniers temps, le milieu d’Angers serait proche de signer à l’OL mais le club phocéen n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier sensible. « Abdeli, il y a quelques petites chances… », a glissé Hazim Zouhri sur X. De quoi reprendre espoir pour le peuple marseillais ?

