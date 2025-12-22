Après la solide qualification de l’OM en Coupe de France devant Bourg-en-Bresse (6-0), Roberto De Zerbi promet un mois de janvier animé.

Un large succès, un message clair et une promesse à peine voilée. Après la démonstration de l’OM en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse, Roberto De Zerbi n’a pas seulement savouré la qualification. Le technicien italien a surtout envoyé un signal fort sur ce qui attend le club marseillais dès le mois de janvier.

Sur le terrain, l’OM a fait le travail avec sérieux, balayant Bourg-en-Bresse (6-0) sans jamais trembler. Une prestation maîtrisée, que Roberto De Zerbi a tenu à souligner, tout en pointant les axes d’amélioration. « Nous avons été sérieux, sinon ça aurait été compliqué. On aurait pu mettre plus de buts en première période… Mais je suis satisfait, nous nous sommes bien comportés sur le terrain », a-t-il expliqué, lucide malgré l’ampleur du score. Un discours fidèle à sa méthode, exigeant même dans la victoire.

« Abdeli, il y a quelques petites chances… »

Mais c’est surtout la suite de son intervention qui retient l’attention. L’entraîneur marseillais n’a pas caché que le mois à venir serait un tournant majeur pour son équipe. « Nous avons beaucoup d’objectifs en 2026 et le mois de janvier sera un mois difficile », a lâché De Zerbi, laissant entendre que l’OM entre dans une phase clé de sa saison. Entre calendrier chargé, pression sportive et ajustements nécessaires, l’hiver marseillais s’annonce brûlant.

Notamment au niveau du marché des transferts. Justement, où en est le dossier Himad Abdelli ? Relié à l’OM ces derniers temps, le milieu d’Angers serait proche de signer à l’OL mais le club phocéen n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier sensible. « Abdeli, il y a quelques petites chances… », a glissé Hazim Zouhri sur X. De quoi reprendre espoir pour le peuple marseillais ?