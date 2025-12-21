Mercato : une piste rêvée par l’OM, l’ASSE et le Stade Rennais va filer… à l’OL !

L’Olympique Lyonnais avance vite sur le dossier Himad Abdelli, le milieu international algérien d’Angers, alors que le marché d’hiver bat son plein et que la concurrence s’active sur d’autres pistes. À six mois de la fin de son contrat, Abdelli est sur le point de rejoindre Lyon, comme vient de l’indiquer L’Équipe.

L’OL passe à l’offensive pour renforcer son milieu

En ce mercato d’hiver, Lyon multiplie les offensives pour reconstruire son secteur médian. Les discussions menées parallèlement avec d’autres profils comme Tessmann, courtisé outre-Manche, montrent bien l’urgence d’agir. Les dirigeants lyonnais, conscients du risque de voir leur effectif se dégarnir, prennent ainsi les devants avec Himad Abdelli, joueur en vue cette saison à Angers SCO. Ce choix traduit autant la volonté d’anticiper d’éventuels départs que l’ambition de relancer une dynamique collective au moment où l’OL cherche à s’installer dans la première moitié de Ligue 1.

Himad Abdelli, révélation d’Angers en Ligue 1

C’est le buzz du moment à Angers : Abdelli, 26 ans, s’est imposé comme le boss du milieu chez le surprenant dixième du championnat. Sa capacité à récupérer, distribuer et mener le jeu a pesé dans la belle dynamique du SCO cette saison. Repéré également pour son engagement à la CAN avec l’Algérie, il attire des regards bien au-delà des frontières françaises. Sa situation contractuelle ne fait qu’ajouter un vent d’opportunités : à six mois du terme, le joueur est libre de s’engager où il l’entend dès juin prochain, sauf si un accord de transfert intervient cet hiver. Un profil, donc, qui colle parfaitement à la quête de stabilité et à l’idée de jeu développée par Paulo Fonseca à l’OL. Une piste rêvée par d’autres clubs de Ligue 1, tels que l’OM et même le Stade Rennais, voire même l’ASSE qui s’était positionnée à l’été 2024.

Une négociation sous tension pour un transfert dès cet hiver

Les tractations s’accélèrent côté lyonnais : Abdelli a déjà donné son aval pour rejoindre l’OL, intrigué par le projet et séduit par une place de choix dans le système de Fonseca. Reste le point central : arracher le feu vert d’Angers. Le SCO, performant, espérait conserver son maestro jusqu’au printemps mais se prépare à négocier. L’indemnité de transfert se situerait légèrement au-dessus du million d’euros, une somme cohérente pour un joueur en fin de contrat mais encore indispensable dans l’équilibre collectif angevin. À l’approche de la clôture du marché, le suspense demeure entier, la balle étant dans le camp du SCO.

Le mercato lyonnais se joue maintenant à la minute près. Si Angers assouplit sa position, l’OL pourrait rapidement officialiser un renfort qui, par sa précocité et son profil, serait déjà l’un des coups majeurs de ce marché d’hiver. L’attente monte, et le public guette le dénouement de cette négociation aux allures de bras de fer.