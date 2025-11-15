ASSE Mercato : les Verts doivent-ils foncer sur Himad Abdelli ?

ASSE : Maubleu passe à travers, les jeunes décisifs… les notes des Verts, vainqueurs laborieux de Quetigny (R2)
Laurent Hess
15 novembre 2025

Himad Abdelli est en fin de contrat à Angers où il rechigne à prolonger. Alors que son nom est évioqué depuis plusieurs mois à l’ASSE, Kilmer Sports doit-il passer à l’attaque en janvier pour tenter de le recruter ? C’est notre débat…

« La recrue idéale »

« Himad Abdelli est vraiment un bon joueur et je suis convaincu qu’il serait la recrue idéale pour l’ASSE. Le meneur de jeu du SCO sera à n’en pas douter très sollicité cet hiver, mais à la place de Kilmer Sports, je tenterais le coup. Et à fond ! Horneland n’a pas assez de solutions au milieu et à un moment donné, pour franchir un cap, il faudra attirer un vrai renfort. Abdelli en serait un. Il a pour lui l’expérience de la L2, de la L1, deux championnats dans lesquels il a déjà exprimé ses qualités. Il est technique, il est guerrier, son profil collerait bien à ce qu’on attend à « Sainté », et il ferait le plus grand bien.

Ce serait un titulaire, un cadre sur lequel s’appuyer et construire, avec un bon état d’esprit, un meneur sur le terrain comme dans le vestiaire. L’ASSE en a besoin. Miser sur des prospects, oui, mais il faut davantage les encadrer. Et faire l’effort pour améliorer l’équipe, plutôt que d’empiler des joueurs moyens. Un ou deux vrais renforts cet hiver plutôt que quatre ou cinq recrues qui n’en seront pas forcément, voilà ce vers quoi l’ASSE doit tendre. Pour remonter en L1, et pour avoir déjà une petite ossature l’été prochain. Abdellli, pour moi, c’est donc un grand OUI ! »

Laurent HESS

« Il faut évidemment foncer »

« Je ne vais pas prendre le contre-pied de ce que dit Laurent, car je suis totalement d’accord avec ce qu’il dit. Je me rappelle qu’Abdelli avait déjà fait beaucoup de mal à l’ASSE en Ligue 1 la saison dernière, et son refus de prolonger avec Angers doit faire vraiment beaucoup d’heureux. Cependant, je pense tout de même que l’affaire s’annonce très complexe pour janvier.

Abdelli a peut-être à cœur de terminer la saison avec le SCO, tandis que le club angevin a besoin de son maître à jouer pour assurer le maintien. Et je vois mal Kilmer lâcher un billet pour un joueur en fin de contrat, même si le côté financier n’est pas un souci pour eux. Pour toutes ces raisons, le voir débarquer cet hiver dans le Forez me paraît compliqué. En revanche, si l’ASSE remonte en L1, il faut évidemment foncer sur ce joueur, sans réfléchir ! ».

William TERTRIN

Par Fabien Chorlet