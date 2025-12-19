À LA UNE DU 19 DéC 2025
OM, ASSE, Stade Rennais Mercato : la cote d’Abdelli (SCO) va exploser !

Par Raphaël Nouet - 19 Déc 2025, 11:16
Himad Abdelli en action lors d'Angers-Nantes.
Annoncé à l’OM, à l’ASSE et au Stade Rennais, entre autres, le milieu offensif du SCO d’Angers Himad Abdelli (26 ans) a finalement été sélectionné par l’Algérie pour la CAN. Son talent va exploser aux yeux du monde entier.

Lorsque le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour la Coupe d’Afrique des Nations, beaucoup se sont interrogés sur l’absence d’Himad Abdelli. Le milieu offensif réalise une première partie de saison incroyable avec le SCO d’Angers, son influence sur les bons résultats des Blanc et Noir allant bien au-delà des deux buts inscrits en treize matches. Véritable maître à jouer, il se trouve à l’origine de la plupart des actions dangereuses de son équipe, raison pour laquelle l’OM, le Stade Rennais et l’ASSE ont coché son nom sur leurs tablettes.

Il va jouer la CAN avec le Maroc !

Mais pour des raisons aussi diverses que variées, aucun des trois clubs n’avait l’intention de lancer les hostilités en janvier. Surtout que le SCO n’était pas vendeur. Le souci, c’est que vu l’information du jour, la cote d’Abdelli, pour l’instant fixée à 7 M€ par Transfermarkt, risque de s’envoler. En effet, Houssem Aouar étant finalement forfait, Petkovic a convoqué l’Angevin pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations qui commence dimanche au Maroc ! Abdelli va avoir l’occasion de montrer ses immenses qualités aux yeux de la planète entière.

C’est une juste récompense pour l’une des sensations de la première partie de saison de L1. Pour rappel, la dernière qu’un Angevin a brillé dans une compétition internationale, c’était Azzedine Ounahi avec le Maroc au Mondial 2022. Il avait signé à l’OM un mois plus tard… mais y a échoué !

