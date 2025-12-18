OM INFO BUT! Mercato : le Stade Rennais surveille aussi El Karouani 

Si l’OM a réactivé la piste menant à Souffian El Karouani (Utrecht, 25 ans), le Stade Rennais ne serait pas insensible à son profil en vue du mercato.

La rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre hier à Marseille. Selon Foot Mercato, l’OM aurait réactivé la piste menant à Souffian El Karouani en vue du mercato. Si le profil très offensif plaît bien aux dirigeants de l’OM, But Football Club nuance toutefois cette rumeur. Déclenchée en mai dernier, la piste est toujours restée active en interne, où Medhi Benatia en est le principal artisan. Le directeur du football de l’OM est convaincu qu’El Karouani est ce qui ce fait de mieux sur le marché des latéraux actuellement… d’où la surprise de ne pas le voir convoqué par Walid Regragui pour la CAN avec le Maroc.

Des contacts concrets entre l’OM et El Karouani

Par ailleurs, on pense au sein du club que le joueur de 25 ans colle parfaitement au projet de jeu de Roberto De Zerbi. Son arrivée à l’OM pourrait en effet apporter une solution fiable au poste de latéral gauche, tout en offrant une option supplémentaire en milieu de terrain, comme piston, en vue de la saison prochaine. Par ricochet, cela aurait pour effet de fixer Facundo Medina dans l’axe pour offrir une solution crédible à Emerson Palmieri à son poste. L’expérience internationale avec le Maroc – bien que faible avec 3 sélections – plaide également en faveur d’El Karouani.

Le Stade Rennais aussi intéressé l’été dernier

Si le profil d’El Karouani est donc bel et bien étudié par l’OM, il est encore trop tôt pour affirmer qu’il s’agit d’une priorité. Des contacts concrets entre les deux parties sont néanmoins bien réels. Selon nos informations, un autre club de Ligue 1 (et des formations espagnoles) n’est pas insensible au Marocain : le Stade Rennais. Le club breton s’était déjà manifesté au mois de mai dernier avant de miser sur un certain Quentin Merlin, deux mois plus tard. Or, ce dernier déçoit depuis son arrivée au Roazhon Park et le SRFC pourrait réactiver cette piste le cas échéant.

Bastien AUBERT