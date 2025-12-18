OM : nouveau coup dur pour Gouiri, coup de tonnerre au mercato hivernal ! 

Si le retour d’Amine Gouiri a été repoussé, l’OM pourrait connaître quelques mésaventures au prochain mercato en raison de ses finances exsangues.

L’OM s’est entraîné au Vélodrome hier après-midi et Amine Gouiri était bien présent avec le groupe. Une bonne nouvelle en soi… vitre refroidie dans la foulée. Selon La Provence, l’attaquant algérien va mieux mais il ne précipitera pas son retour. Pour le moment, aucune date n’a encore été fixée par l’OM mais il risque d’être un peu court pour le Trophée des Champions, programmé le 8 janvier au Koweït contre le PSG.

Les projets structurels de l’OM priorisés sur le Mercato ?

Un petit coup dur d’autant que l’OM n’est pas certain de recruter en masse au prochain mercato hivernal. Alors que les finances de Frank McCourt sont dans le rouge, L’Équipe laisse entendre que l’argent ne devrait pas être placé sur le marché des transferts en priorité. D’autres plans plus structurels pourraient passer avant le recrutement purement sportif. Le plan « grand stade » du DG Alessandro Antonello, décidé par Pablo Longoria pour améliorer l’expérience au Vélodrome, va notamment engendrer des dépenses importantes, tout comme le déménagement de l’administratif avenue du Prado, dans le centre de Marseille.

« L’augmentation des revenus plus importante que la masse salariale »

« De là à imaginer de nouveaux fléchages financiers au détriment du sportif ? », s’interroge le quotidien sportif. La réponse semble dans la question à la vue du coût faramineux des projets en cours. Bonne nouvelle toutefois : sur l’exercice en cours, les revenus de l’OM devraient atteindre 240 M€, en forte croissance (170 M€ en 2021-2022), grâce notamment à un sponsoring doublé en huit ans et une billetterie en pleine forme (top 7 des meilleures affluences mondiales cette saison). « L’augmentation des revenus est plus importante que celle de la masse salariale », insiste un proche de l’actionnaire. En pleine cure d’austérité, c’est déjà ça de pris.