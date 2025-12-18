OM Mercato : et si Neal Maupay atterrissait au FC Nantes ?

Placardisé à l’OM, Neal Maupay (29 ans) pourrait-il être une piste crédible au FC Nantes au mercato hivernal ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Un grand OUI ! »

« Neal Maupay pourrait clairement être une très bonne pioche pour le FC Nantes, à la fois sportivement et mentalement. L’attaquant de l’OM connaît parfaitement la Ligue 1, ses exigences, ses défenses rugueuses et la pression permanente du maintien, un contexte qui colle parfaitement à la situation actuelle des Canaris. Même s’il n’est pas un buteur à 20 réalisations par saison, l’ancien attaquant de l’ASSE apporte autre chose de précieux pour une équipe en difficulté : du caractère, de l’intensité, un gros travail sans ballon et une capacité à faire jouer les autres. À Nantes, où l’attaque manque souvent de liant, de personnalité et de joueurs capables d’assumer les moments chauds, son profil ferait du bien. Surtout s’il est combiné à celui plus créatif de Rémy Cabella.

Son expérience à l’étranger, notamment en Premier League, lui a forgé une mentalité de combattant, essentielle dans un club qui lutte pour sa survie. Maupay sait encaisser la pression, répondre au public, provoquer, déranger les défenses adverses et entraîner un groupe derrière lui. Dans un effectif parfois trop tendre, il pourrait devenir un leader offensif, pas forcément par les statistiques, mais par son impact global sur le jeu et sur le vestiaire. Pour un FC Nantes en quête de révolte, d’identité et de joueurs prêts à aller au combat chaque week-end, Maupay représenterait un pari cohérent, intelligent et surtout immédiatement opérationnel. Pour clore le tout, l’OM ne devrait pas faire barrage à un départ potentiel cet hiver. Tout le monde en serait gagnant. Reste à parler salaire… »

Bastien AUBERT

« Ce n’est pas le profil qu’il faut aux Canaris »

« Neal Maupay a énormément de qualités, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. C’est un battant dont l’état d’esprit toujours positif serait important pour un effectif touché comme celui du FC Nantes. Mais est-ce que c’est le profil manquant aux Canaris ? Je ne pense pas. Si Luis Castro était resté et avait eu à sa disposition des joueurs doués techniquement, Maupay aurait pu être le finisseur attendu. Mais là, avec Ahmed Kantari, le jeu va se résumer à balancer des ballons, à construire un minimum. Il faudrait donc un avant-centre physique, bon de la tête ou capable de remiser pour ses partenaires. Un Florian Sotoca (RC Lens), en quelque sorte.

En outre, je ne pense pas que l’OM fera une fleur au FC Nantes. Waldemar Kita a cru bon de se payer Pablo Longoria cet été quand un intérêt marseillais pour Matthis Abline a filtré, puis lors d’un conseil d’administration agité de la Ligue. Le Polonais a fait la leçon à l’Espagnol et il compte lui demander un joueur en prêt ? Impossible. Si Maupay doit aller au FC Nantes, ce sera au prix fort, soit les 12 M€ versés à Everton l’été dernier. Et je ne crois pas que les Canaris aient les moyens de verser une telle somme. Je vois donc très mal l’attaquant rebondir en Loire-Atlantique cet hiver… »

Raphaël NOUET