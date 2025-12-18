À LA UNE DU 18 DéC 2025
[12:31]OM : Longoria lâche plusieurs gros indices sur le Mercato hivernal et sur l’avenir de De Zerbi ! 
[12:20]FC Nantes : le nouveau Sergio Conceiçao sur le banc du FCN ?
[12:00]RC Lens : Oughourlian a mis la main sur la recrue pour détrôner le PSG 
[11:50]PSG Mercato : après Flamengo, Luis Enrique a validé cette seule et unique recrue cet hiver 
[11:25]FC Nantes Mercato : après Abline, l’OM a l’avenir de ce buteur des Canaris entre ses mains ! 
[11:01]Revue de presse : Monaco vise un joueur du Barça, du renfort à Lens, un Rennais titille Greenwood, Haise fragilisé avant Nice – ASSE !
[10:44]OM Mercato : le remplaçant de Balerdi ciblé à l’Atalanta Bergame, le PSG le connaît par cœur !
[10:17]ASSE : Horneland en est fou, Kilmer Sports tente un énorme pari au Mercato !
[09:45]Revue de presse espagnole : Mbappé flirte avec Ronaldo au Real, Ter Stegen secoue le Barça  
[09:21]OM : nouveau coup dur pour Gouiri, coup de tonnerre au mercato hivernal ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : le remplaçant de Balerdi ciblé à l’Atalanta Bergame, le PSG le connaît par cœur !

Par Bastien Aubert - 18 Déc 2025, 10:44
💬 Commenter
Gabriel Ramal (Atalanta)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En quête d’un remplaçant à Leonardo Balerdi au mercato, l’OM songe à recruter un défenseur central évoluant à l’Atalanta Bergame… qui s’est déjà frotté au PSG cette saison.

La place de Leonardo Balerdi fragilisée à l’OM, les dirigeants marseillais scrutent l’Europe à la recherche d’un successeur capable de prendre la relève. Si Charlie Cresswell plaît au board olympien, un autre profil a particulièrement retenu l’attention : Gabriel Ramaj, jeune défenseur central gaucher de 19 ans évoluant à l’Atalanta Bergame. 

À l’Atalanta, Ramal brille en Youth League 

Capitaine de l’Atalanta Primavera, le joueur albanais réalise une saison remarquable et s’illustre notamment en Youth League, où sa maturité et son leadership ne passent pas inaperçus. Rudy Galetti précise : « Le défenseur central gaucher de 19 ans, capitaine de l’Atalanta Primavera, réalise une saison exceptionnelle et brille en Youth League : des changements sont envisageables en janvier. » Ce profil intéresse également le Slavia Prague et le FC Saint-Gall, mais l’OM pourrait profiter de sa valorisation encore modeste — estimée à 250 000 euros sur Transfermarkt — pour s’offrir un pari à très faible coût financier mais à fort potentiel.

Un Lorik Cana en devenir ? 

À l’image d’un Lorik Cana à ses débuts, Ramaj présente un gabarit et un tempérament qui pourraient rapidement s’imposer dans un effectif professionnel. Jeune, ambitieux et déjà capitaine dans une équipe de jeunes compétitive, il coche toutes les cases pour devenir un renfort stratégique à moyen terme, en attendant le retour d’expérience nécessaire avant de prétendre à un rôle régulier en Ligue 1. Pour l’OM, c’est l’occasion de sécuriser un futur talent à moindre coût tout en répondant à un besoin urgent au cœur de sa défense. Pour la petite anecdote, le jeune Ramaj a croisé la route du PSG en septembre dernier en Youth League et s’était notamment frotté de près au prometteur Quentin Ndjantou. Son équipe s’était lourdement inclinée (1-5).

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot