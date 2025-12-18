En quête d’un remplaçant à Leonardo Balerdi au mercato, l’OM songe à recruter un défenseur central évoluant à l’Atalanta Bergame… qui s’est déjà frotté au PSG cette saison.

La place de Leonardo Balerdi fragilisée à l’OM, les dirigeants marseillais scrutent l’Europe à la recherche d’un successeur capable de prendre la relève. Si Charlie Cresswell plaît au board olympien, un autre profil a particulièrement retenu l’attention : Gabriel Ramaj, jeune défenseur central gaucher de 19 ans évoluant à l’Atalanta Bergame.

À l’Atalanta, Ramal brille en Youth League

Capitaine de l’Atalanta Primavera, le joueur albanais réalise une saison remarquable et s’illustre notamment en Youth League, où sa maturité et son leadership ne passent pas inaperçus. Rudy Galetti précise : « Le défenseur central gaucher de 19 ans, capitaine de l’Atalanta Primavera, réalise une saison exceptionnelle et brille en Youth League : des changements sont envisageables en janvier. » Ce profil intéresse également le Slavia Prague et le FC Saint-Gall, mais l’OM pourrait profiter de sa valorisation encore modeste — estimée à 250 000 euros sur Transfermarkt — pour s’offrir un pari à très faible coût financier mais à fort potentiel.

Un Lorik Cana en devenir ?

À l’image d’un Lorik Cana à ses débuts, Ramaj présente un gabarit et un tempérament qui pourraient rapidement s’imposer dans un effectif professionnel. Jeune, ambitieux et déjà capitaine dans une équipe de jeunes compétitive, il coche toutes les cases pour devenir un renfort stratégique à moyen terme, en attendant le retour d’expérience nécessaire avant de prétendre à un rôle régulier en Ligue 1. Pour l’OM, c’est l’occasion de sécuriser un futur talent à moindre coût tout en répondant à un besoin urgent au cœur de sa défense. Pour la petite anecdote, le jeune Ramaj a croisé la route du PSG en septembre dernier en Youth League et s’était notamment frotté de près au prometteur Quentin Ndjantou. Son équipe s’était lourdement inclinée (1-5).