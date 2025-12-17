À LA UNE DU 17 DéC 2025
[15:00]ASSE : Kilmer Sports vient de mettre la main sur la recrue qui va faire remonter le club en Ligue 1
[14:30]OM : Mercato, arbitrage, Balerdi… le grand déballage de Longoria au Vélodrome ! 
[14:00]FC Barcelone Mercato : Flick a identifié le renfort idéal en défense, Laporta prêt à lui offrir ?  
[13:30]Le PSG subit un affront monumental du FC Barcelone et du Real Madrid… au Qatar !
[13:03]RC Lens – Feignies-Aulnoye : sans Thauvin, Sage lâche des indices sur son onze et affiche des ambitions élevées
[13:00]OM Mercato : après Abline, le FC Nantes met des bâtons dans les roues d’un transfert alléchant !
[12:47]PSG Mercato : Luis Enrique pourrait déloger Risser du RC Lens ! 
[12:45]ASSE, FC Nantes Mercato : revirement de situation positif pour Enzo Bardeli ! 
[12:16]OM Mercato INFO BUT : Benatia vise un guerrier de Ligue 1 pour l’après Balerdi
[11:48]FC Nantes Mercato : Kita bloque un transfert XXL avec le PSG, l’avenir du club en jeu !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato INFO BUT : Benatia vise un guerrier de Ligue 1 pour l’après Balerdi

Par Bastien Aubert - 17 Déc 2025, 12:16
💬 Commenter
Charlie Cresswell (Toulouse)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Leonardo Balerdi (26 ans) plus incontournable aux yeux de Roberto De Zerbi, l’OM a déjà ciblé un remplaçant potentiel qui a récemment visité l’Orange Vélodrome en Ligue 1…

L’avenir de Leonardo Balerdi à l’OM n’a jamais semblé aussi flou. De moins en moins incontournable aux yeux de Roberto De Zerbi, fragilisé par une relation devenue électrique avec son coach, le capitaine argentin pourrait bien incarner le prochain gros dossier du mercato marseillais. En interne, la direction anticipe déjà. Une source proche du club nous a confirmé que l’OM a identifié un profil taillé pour prendre la relève : Charlie Cresswell. Depuis le début de la saison, le défenseur anglais est en train de changer de dimension sous le maillot du Toulouse FC. Champion d’Europe Espoirs avec l’Angleterre, le défenseur central de 23 ans impressionne semaine après semaine. 

« Il marche sur l’eau »

Au TFC, on ne cache d’ailleurs plus l’enthousiasme. « Il marche sur l’eau », nous souffle-t-on, tant son impact défensif et son leadership crèvent l’écran. Son entraîneur Carles Martinez Novell ne tarit pas d’éloges. « Sa meilleure qualité, c’est peut-être sa combativité. C’est un vrai guerrier, j’adore. Dans les duels défensifs, quand il monte sur les corners, on voit ces valeurs qui transpirent. La tactique et la technique, c’est important, mais la combativité, c’est déterminant », a récemment confié le coach toulousain. Un discours qui a résonné à l’OM, où son passage récent avec le Téfécé a fini de convaincre les décideurs marseillais. 

Cresswell rêve d’abord du Mondial 

Puissance, agressivité, mentalité irréprochable : tout ce que recherche Medhi Benatia pour remodeler une défense appelée à évoluer, surtout si Balerdi venait à être sacrifié pour des raisons sportives… ou financières.  La concurrence s’annonce toutefois féroce pour l’OM. Lors du dernier mercato, des clubs comme Liverpool, le Borussia Dortmund ou encore l’AS Rome se sont renseignés sur la situation du défenseur anglais. Flatté, Cresswell a choisi de rester à Toulouse, où il est sous contrat jusqu’en 2028. Une stabilité assumée… pour garder les yeux rivés sur un autre objectif majeur : la sélection et la Coupe du Monde 2026. 

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot