Leonardo Balerdi (26 ans) plus incontournable aux yeux de Roberto De Zerbi, l’OM a déjà ciblé un remplaçant potentiel qui a récemment visité l’Orange Vélodrome en Ligue 1…

L’avenir de Leonardo Balerdi à l’OM n’a jamais semblé aussi flou. De moins en moins incontournable aux yeux de Roberto De Zerbi, fragilisé par une relation devenue électrique avec son coach, le capitaine argentin pourrait bien incarner le prochain gros dossier du mercato marseillais. En interne, la direction anticipe déjà. Une source proche du club nous a confirmé que l’OM a identifié un profil taillé pour prendre la relève : Charlie Cresswell. Depuis le début de la saison, le défenseur anglais est en train de changer de dimension sous le maillot du Toulouse FC. Champion d’Europe Espoirs avec l’Angleterre, le défenseur central de 23 ans impressionne semaine après semaine.

« Il marche sur l’eau »

Au TFC, on ne cache d’ailleurs plus l’enthousiasme. « Il marche sur l’eau », nous souffle-t-on, tant son impact défensif et son leadership crèvent l’écran. Son entraîneur Carles Martinez Novell ne tarit pas d’éloges. « Sa meilleure qualité, c’est peut-être sa combativité. C’est un vrai guerrier, j’adore. Dans les duels défensifs, quand il monte sur les corners, on voit ces valeurs qui transpirent. La tactique et la technique, c’est important, mais la combativité, c’est déterminant », a récemment confié le coach toulousain. Un discours qui a résonné à l’OM, où son passage récent avec le Téfécé a fini de convaincre les décideurs marseillais.

Cresswell rêve d’abord du Mondial

Puissance, agressivité, mentalité irréprochable : tout ce que recherche Medhi Benatia pour remodeler une défense appelée à évoluer, surtout si Balerdi venait à être sacrifié pour des raisons sportives… ou financières. La concurrence s’annonce toutefois féroce pour l’OM. Lors du dernier mercato, des clubs comme Liverpool, le Borussia Dortmund ou encore l’AS Rome se sont renseignés sur la situation du défenseur anglais. Flatté, Cresswell a choisi de rester à Toulouse, où il est sous contrat jusqu’en 2028. Une stabilité assumée… pour garder les yeux rivés sur un autre objectif majeur : la sélection et la Coupe du Monde 2026.