OM : après Monaco, Pierre Ménès donne une leçon d’arbitrage au peuple marseillais 

Par Bastien Aubert - 16 Déc 2025, 14:40
Folarin Balogun (AS Monaco)
Pierre Ménès a tranché la polémique arbitrale après la victoire controversée de l’OM contre l’AS Monaco (1-0), dimanche à l’Orange Vélodrome, en clôture de la 16e journée de Ligue 1. 

Une polémique, encore une. Et une victoire qui laisse des traces. Dimanche soir, l’OM s’est imposé face à l’AS Monaco (1-0) dans un Vélodrome incandescent, mais la rencontre a surtout été marquée par un but refusé aux visiteurs qui a fait exploser les débats sur l’arbitrage. Très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés, et Pierre Ménès est monté au créneau pour livrer une analyse sans concession… au risque de froisser le peuple marseillais.

Sur X, l’ancien consultant de Canal+ a d’abord répondu à des supporters de l’OM remontés contre Clément Turpin et la VAR. Le point central : la position de Balogun sur l’action litigieuse. « Le hors jeu passif ça se siffle maintenant ??? Letexier toujours en pleine forme. Balogun n’est pas visé par la passe, il ne gêne pas le replacement d’Aguerd. Pour moi on est clairement dans un hors-jeu passif. Mais je vais pas y passer la nuit », a lâché Ménès, estimant que la décision arbitrale allait clairement en faveur de l’OM.

« Pas le souvenir que l’OM se soit fait enfler par l’arbitrage… »

Mais ce n’est pas tant l’analyse technique qui a fait réagir que le ton employé ensuite. Face aux réponses parfois limites de supporters marseillais, Ménès a poursuivi, visiblement agacé : « C’est épuisant les supporters sans aucune objectivité, un petit coup de parano. Je n’ai pas souvenir que l’OM se soit fait beaucoup enfler par l’arbitrage cette saison… » Une sortie frontale qui n’a évidemment pas calmé les esprits, bien au contraire.

Et comme souvent, Pierre Ménès a tenu à rappeler qu’il ne se sentait redevable envers personne : « Après, je ne suis pas tenu de répondre à tout le monde. Et je fais ce que je veux. » Une manière de clore le débat, tout en assumant pleinement son rôle de poil à gratter dans un climat déjà électrique autour de l’OM. Au final, cette victoire face à Monaco permet aux hommes de Roberto De Zerbi de rester dans le bon wagon en Ligue 1. C’est finalement la meilleure réponse à apporter du côté marseillais. 

