Si Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) est sur le flanc, Palo Longoria a fait quelques annonces au sujet du prochain mercato hivernal.

Grosse alerte à l’OM. Titulaire sous Roberto De Zerbi, Pierre-Emerick Aubameyang traverse une phase compliquée. Convoqué avec le Gabon pour la Coupe d’Afrique des Nations, l’attaquant de 36 ans manquera le premier rendez-vous des Panthères. La Fédération gabonaise l’a officialisé, confirmant que l’OM conserve la main sur sa prise en charge médicale. « Le staff médical de l’Olympique de Marseille a souhaité faire la prise en charge médicale en cité phocéenne après concertation avec le staff médical de l’équipe nationale. Le joueur est indisponible pour le match du 24 décembre contre le Cameroun. En fonction de l’évolution clinique et en imagerie, une participation au match du 28 décembre contre le Mozambique est envisageable », précise le communiqué relayé par Afrik-foot.

Trois retours salvateurs pour l’OM ?

Un contretemps qui tombe mal pour De Zerbi, déjà privé de plusieurs solutions offensives à différents moments de la saison. Même si l’absence d’Aubameyang ne concerne pas directement la Ligue 1 à court terme, elle rappelle à quel point l’équilibre de l’effectif reste fragile. Et c’est précisément ce constat qui a poussé Pablo Longoria à prendre la parole sur le mercato hivernal. Invité sur Ligue 1+, le président olympien n’a pas esquivé les attentes autour du mois de janvier. Ambitieux mais lucide, Longoria a d’abord rappelé la ligne directrice du club.

« L’OM vise le titre ? Dans la vie, il faut avoir de l’ambition. Il faut mesurer cette ambition. Si après on doit faire le bilan en mars-avril, il faudra voir les positions pour aller chercher les objectifs. » Puis le patron marseillais est entré dans le vif du sujet. Le mercato hivernal s’annonce décisif, mais sous contrôle strict. « Le mois de janvier sera extrêmement important pour nous. Que ce soit avec les matchs à jouer, ou avec les retours de trois joueurs que l’on n’a pas pu avoir en première partie de saison, comme Traoré, Medina et aussi Gouiri. » Trois renforts « internes » que Longoria considère déjà comme de véritables ajouts, même si leur retour ne se fera pleinement sentir que sur la durée.

Pas de révolution mais des corrections ciblées

Le président de l’OM a ensuite calmé les ardeurs des supporters, rappelant les limites budgétaires imposées après un été XXL. « Par rapport au budget donné en début de saison, on a déjà bien dépensé. Donc on va essayer de faire quelques ajustements, mais on ne peut pas dire qu’on va prendre des joueurs partout. » Le message est clair : pas de révolution, mais des corrections ciblées. « Il faut réduire les déficiences que l’on a sur certains postes, tout en réduisant aussi les coûts. Il faudra faire les comptes, mais on va déjà récupérer trois joueurs importants en 2026 », a conclu Longoria, conscient que Frank McCourt ne lui offrira pas une liberté totale après près de 100 millions d’euros investis l’été dernier.