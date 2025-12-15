🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Deux joueurs du RC Lens, autant de l’OL et un de l’OM figurent dans l’équipe type de la 16e journée de Ligue 1, qui a vu les trois clubs s’imposer. En revanche, aucun représentant du PSG !

Comme tous les lundis, L’Equipe publie son équipe type de la journée de Ligue 1 qui vient de se conclure. Une fois n’est pas coutume, aucun joueur du PSG n’est présent. Il faut dire que les Parisiens ont souffert pour s’imposer à Metz (3-2) et qu’aucun ne s’est particulièrement mis en valeur. Tout le contraire des Lensois, vainqueurs de Nice (2-0), ce qui leur a permis de reprendre la première place du classement. Malang Sarr et ses 8 interceptions face aux Aiglons figure en défense de cette équipe type, de même qu’Odsonne Edouard à la pointe de l’attaque pour son doublé face au Gym.

Les Toulousains en force !

Buteur providentiel de l’OM dans les dernières minutes du match contre Monaco (1-0), Mason Greenwood accompagne le Sang et Or. On trouve également deux Lyonnais dans ce onze idéal : Patrik Greif, qui a repoussé un pénalty face au Havre (1-0), et Afonso Moreira, passeur décisif. A notre que ce sont les Toulousains, victorieux 3-0 sur la pelouse du Paris FC, qui sont le mieux représentés.

Le onze idéal de cette 16e journée est le suivant : Greif (OL, 7) – Kehrer (Monaco, 7), Creewell (Toulouse, 7), Sarr (Lens, 7) – Sidibé (Toulouse, 7), Abdelli (Angers, 8), André (Lille, 8), Moreira (Lyon, 8) – Greenwood (OM, 8), Edouard (Lens, 7), Gboho (Toulouse, 8). Ils sont entraînés par le coach d’Angers, Alexandre Dujeux, dont l’équipe a cartonné le FC Nantes (4-1) vendredi.