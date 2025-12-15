Deux joueurs du RC Lens, autant de l’OL et un de l’OM figurent dans l’équipe type de la 16e journée de Ligue 1, qui a vu les trois clubs s’imposer. En revanche, aucun représentant du PSG !
Comme tous les lundis, L’Equipe publie son équipe type de la journée de Ligue 1 qui vient de se conclure. Une fois n’est pas coutume, aucun joueur du PSG n’est présent. Il faut dire que les Parisiens ont souffert pour s’imposer à Metz (3-2) et qu’aucun ne s’est particulièrement mis en valeur. Tout le contraire des Lensois, vainqueurs de Nice (2-0), ce qui leur a permis de reprendre la première place du classement. Malang Sarr et ses 8 interceptions face aux Aiglons figure en défense de cette équipe type, de même qu’Odsonne Edouard à la pointe de l’attaque pour son doublé face au Gym.
Les Toulousains en force !
Buteur providentiel de l’OM dans les dernières minutes du match contre Monaco (1-0), Mason Greenwood accompagne le Sang et Or. On trouve également deux Lyonnais dans ce onze idéal : Patrik Greif, qui a repoussé un pénalty face au Havre (1-0), et Afonso Moreira, passeur décisif. A notre que ce sont les Toulousains, victorieux 3-0 sur la pelouse du Paris FC, qui sont le mieux représentés.
Le onze idéal de cette 16e journée est le suivant : Greif (OL, 7) – Kehrer (Monaco, 7), Creewell (Toulouse, 7), Sarr (Lens, 7) – Sidibé (Toulouse, 7), Abdelli (Angers, 8), André (Lille, 8), Moreira (Lyon, 8) – Greenwood (OM, 8), Edouard (Lens, 7), Gboho (Toulouse, 8). Ils sont entraînés par le coach d’Angers, Alexandre Dujeux, dont l’équipe a cartonné le FC Nantes (4-1) vendredi.