Assurés de passer les fêtes à la première place de Ligue 1, les supporters du RC Lens se sont moqués de la puissance financière du PSG et de l’OM, qu’ils devancent au classement.

Mis sous pression par la victoire du PSG à Metz (3-2), le RC Lens n’a pas tremblé, hier contre Nice (2-0). Certes, les Sang et Or n’ont pas disputé le meilleur match de leur saison mais ils ont pris les trois points et c’est là l’essentiel. Après 16 journées de Ligue 1, le club artésien trône tout en haut du championnat de France, que personne n’aurait cru possible cet été, après une saison 2024-25 décevante et alors que Pierre Sage arrivait sur le banc. Malgré la cure d’austérité dans laquelle il s’est lancé depuis un an et demi, le Racing a réussi à déjouer tous les pronostics.

« L’esprit sportif peut encore battre les stars et l’argent »

Cela a piqué à la curiosité du Parisien, qui a envoyé un journaliste à Bollaert hier. Celui-ci a recueilli les témoignages de nombreux supporters, dont un a résumé la pensée générale en se payant les gros budgets que sont le PSG et l’OM : « Les voir premiers, batailler avec le 10e budget de Ligue 1 contre Paris et Marseille, ça laisse encore un peu d’espoir. On se dit que l’esprit sportif peut encore battre les stars et l’argent », a déclaré Nicolas Szwanka au quotidien régional. Mais la majorité pense que si le PSG évolue à son niveau, le titre ne pourra lui échapper.

Il reste donc à espérer que le club du Qatar et son budget artificiellement dopé continuera à être frappé par les blessures, comme ça a été le cas lors de cette première partie de saison. Cela permettrait au RC Lens d’écrire une autre belle page de son histoire après l’inespéré titre de champion de France en 1998.