RC Lens : Pierre Sage se met en quatre pour le retour de Gradit, Thomasson applaudit !

Par Laurent Hess - 14 Déc 2025, 16:40
Jonathan Gradit a effectué son retour dans le groupe du RC Lens, avec un nouveau rôle concocté par Pierre Sage…

Le vestiaire lensois avait été secoué par la lourde blessure de Jonathan Gradit, victime d’une fracture du tibia-péroné à l’entraînement, peu après avoir fêté ses 33 ans. Depuis, l’ancien caennais a été opéré et il a envoyé un message fort sur ses réseaux : « C’est difficile à accepter, mais ça fait partie de ma vie : tomber… pour mieux me relever. Ce n’est pas la chute qui définit un homme, mais la manière dont il se redresse. Et faites-moi confiance : je reviendrai encore plus fort. » Un message qui en disait long sur sa motivation.

Thomasson considère le retour de Gradit comme « une valeur ajoutée » pour le RC Lens

Jeudi dernier, Gradit a franchi une première étape dans sa rééducation, comme l’explique le RCL : « De retour à La Gaillette Gervais Martel après quelques jours de convalescence, Jonathan Gradit entame une phase d’entretien physique précédant un long processus de rééducation ». Et Pierre Sage ne veut pas que le défenseur reste en marge. Il lui a donc donné un nouveau rôle… « Jonathan st revenu avec nous depuis lundi, a expliqué l’entraîneur du RC Lens. Il est très content de venir et on est très content de le revoir ici. En plus, il met les tenues, il a déjà la tête dans son retour. Il a un bon état d’esprit, toujours souriant, très appliqué dans ce qu’il a à faire ». On est train d’ouvrir d’autres champs pour qu’il puisse profiter de cette période afin de s’ouvrir à d’autres choses… le jeu de l’équipe, l’entraînement, qu’il ne soit pas déconnecté de la vie de groupe. » Adrien Thomasson s’est lui aussi réjoui de voir son coéquipier de retour. « C’est un peu notre rayon de soleil parce que ça nous a tous marqué. J’ai vraiment bon espoir de le revoir cette saison même s’il va prendre le temps pour revenir à 100% mais ça fait partie de ces éléments qui vont nous pousser à faire une grande saison. On sait que ça lui tient à coeur que l’on finisse dans le haut du classement. C’est un élément très important dans le groupe et le fait d’être avec lui au quotidien, c’est une valeur ajoutée. »

