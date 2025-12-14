À LA UNE DU 14 DéC 2025
RC Lens – OGC Nice (2-0) : une victoire pour passer les fêtes en tête, les notes des Sang et Or

Par William Tertrin - 14 Déc 2025, 19:08
Ce dimanche, le RC Lens avait pour objectif de reprendre la tête de la Ligue 1 face à l’OGC Nice de Franck Haise. Devant au score dès la 15e minute, les Lensois n’ont vraiment pas forcé, et ont semblé même trop tranquilles, avant de se mettre à l’abri en seconde période. Deux buts venus du duo Udol-Édouard, et voilà que le RCL va passer la trêve de Noël bien au chaud sur le fauteuil de leader de Ligue 1. Découvrez nos tops, flops et notes côté lensois.

Les tops

RISSER

Énorme ce soir, il est intervenu à 4 reprises sur des tentatives niçoises très dangereuses. À chaque fois, Jansson (13e, 48e) et Boudaoui (37e, 47e) ont été contraints de voir le portier lensois remporter ses duels. Peu dangereuse, cette équipe niçoise a eu certaines opportunités, mais heureusement, Risser a mené les siens vers la victoire.

UDOL

Le Messin de naissance devrait vérifier s’il n’a pas des origines bretonnes, car il enchaîne galettes sur galettes. Sur le premier but, son centre délicieux permet à Édouard de placer une magnifique tête décroisée. Copié collé pour le deuxième, où le toucher de balle d’Udol a encore une fois fait la différence. Monsieur Deschamps, le téléphone sonne…

ÉDOUARD

Buteur dès le 15e minute, il profite d’un magnifique service d’Udol pour placer une tête parfaite qui vient tromper Diouf. Globalement, sa première période a été très bonne avec beaucoup d’efforts de faits. En seconde, il inscrit un doublé, de nouveau de la tête, profitant encore une fois d’un caviar d’Udol. Muet depuis trois matchs, il avait faim, et ça s’est vu !

Les flops

BAIDOO

C’est surtout sa première période qui a été assez en-dessous de ses standards habituels. Sa passe cadeau aux Niçois à la 24e résume assez bien sa première partie de rencontre, lors de laquelle il a manqué beaucoup de relances. C’était beaucoup mieux en seconde période, où il a retrouvé de l’autorité.

AGUILAR

Malheureusement pour lui, il va souffrir de la comparaison avec Udol sur ce match. On a quand même vu une belle différence entre les deux. La preuve, sur 4 centres tentés, il n’en a réussi aucun, tandis qu’Udol délivre 2 passes décisives en 4 centres. Sa connexion avec Thauvin a aussi été moins évidente.

THAUVIN

Il était sur une très belle lancée, avec 3 buts en 2 matchs. Ce soir, il a quand même été moins rayonnant, et beaucoup plus discret. À la 32e, il aurait néanmoins pu s’offrir un golazo avec une tentative de retourné acrobatique sur un centre de Saïd, mais il n’a pas pu bien reprendre le ballon.

Les notes des Lensois

Risser (7) – Ganiou (6), Baidoo (5), Sarr (6) – Aguilar (4), Sangaré (6), Thomasson (6), Udol (8) – Thauvin (4), Édouard (7), Saïd (5).

