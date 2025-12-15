OM Mercato : feu vert pour Dani Ceballos (Real Madrid) !

La piste Dani Ceballos pourrait bien être ressortie du placard à l’OM lors du prochain Mercato estival…

Ce n’est pas un scoop : Dani Ceballos était sur le point de rejoindre l’OM cet été. Mais alors que tout semblait ficelé pour une arrivée, le milieu du Real Madrid avait finalement préféré rester au Real tout en tenant à s’excuser personnellement envers Roberto De Zerbi et le remercier pour les efforts déployés afin de le recruter à Marseille.

Ceballos sur la liste des transferts au Real Madrid

Depuis, Ceballos est en manque de temps de jeu chez les Merengues, si bien que l’international espagnol de 29 ans cherche à rebondir. Selon Defensa Central, le Real Madrid s’apprête à mettre 8 joueurs en vente lors du mercato estival et Ceballos en fait partie au même titre que Rodrygo, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, le gardien remplaçant, les latéraux Ferland Mendy et Fran Garcia, barrés par Alvaro Carreras, mais aussi Brahim Diaz et, plus étonnant, Eduardo Camavinga. Toutefois, l’OM, s’il décidait de réactiver le dossier, pourrait faire face à la concurrence saoudienne. En octobre, il se murmurait en effet que le Real Madrid avait reçu une offre ferme de 10 M€ de la part de Neom SC, que le joueur était séduit et que les dirigeants merengues considèrent cette transaction comme cohérente et ne semblent pas envisager d’autres solutions. A suivre…