OM : les mots forts de De Zerbi pour ses joueurs avant d’affronter le Real Madrid

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, était présent en conférence de presse à la veille du choc contre le Real Madrid en Champions League. Il est apparu déterminé mais humble.

Il veut aller chercher un résultat

« On préfère jouer chez nous. Mais, jouer ici à Madrid, c’est une fierté. L’année dernière, on ne jouait pas de compétition européenne. Être ici, on est vraiment fiers. On a une responsabilité très grande cette année. C’est vraiment important de travailler à l’OM. Il faut un bon résultat demain, avec beaucoup de respect pour le Real Madrid. »

Il invite ses joueurs à être attentifs et ambitieux

« On doit être vraiment attentifs. On risque d’encaisser des buts en jouant haut. La défense doit être attentive. En attaque, il faut avoir de l’ambition et ne pas avoir peur. On a une grande qualité, en tant qu’effectif. On a la fierté de jouer la Ligue des champions. C’était notre objectif la saison dernière. Demain, ce n’est pas une fête, mais le match le plus difficile pour l’instant. »

Le précédent contre Paris

« On n’a pas joué comme il fallait au début du match, avant le carton rouge (d’Harit contre le PSG). Dans cette compétition, vous devez être contents de jouer contre de genre d’équipes. »

La volte-face de Ceballos

« Ce sont des choses qui restent entre nous. C’est un excellent joueur, une bonne personne. Il n’a pas voulu venir chez nous. Il joue dans une grande équipe, mais pas dans une grande équipe comme l’OM. On va le saluer avec de l’affection. On a acheté de très bons joueurs comme O’Riley ou Veermeren. »

Heureux de croiser le fer avec le Real

« Je suis vraiment content, heureux de jouer ici. Cela me donne des souvenirs incroyables. J’espère qu’on pourra arriver en Ligue des Champions toutes les années. On a une histoire, nous aussi. L’OM a une histoire très claire et connue en Europe. On vient ici pour jouer. Le Real est l’une des équipes les plus fortes, mais on va essayer de tout donner pour gagner. »

Les 4.000 supporters présents au Bernabeu

« C’est une responsabilité qu’ils viennent. C’est grâce à eux qu’on puisse jouer la Ligue des Champions. J’espère qu’on pourra leur donner de la satisfaction. On va essayer de donner un grand résultat. »