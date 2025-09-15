Après Nayef Aguerd, c’est Junior Traoré qui doit déclarer forfait pour le match entre l’OM et le Real Madrid demain soir.

L’espoir soulevé par la belle victoire sur Lorient (4-0) vendredi soir n’aura pas duré du côté de Marseille ! Le ciel s’est considérablement obscurci avec l’annonce du forfait de Nayef Aguerd pour le choc face au Real Madrid en raison d’un protocole commotion cérébrale. En un seul match, le défenseur marocain s’est imposé comme un taulier de l’effectif et le joueur qu’il manquait à l’arrière-garde phocéenne. Il a effectivement été victime d’un coup à la tête face aux Merlus, il a même demandé aux soigneurs de revenir sur le terrain mais il a terminé la rencontre et même inscrit un but !

Junior Traoré absent plusieurs semaines ?

Mais Aguerd ne sera pas le seul Olympien forfait pour le déplacement au Bernabeu ! Le journaliste Bruno Blanzat annonce que Junior Traoré ne sera également pas sur la feuille de match. Le milieu offensif ivoirien était présent contre Lorient mais il n’a pas joué. Il se serait depuis blessé à la cuisse droite et en aurait pour « quelque temps ». Un coup un peu moins rude qu’Aguerd car Traoré ne part pas comme titulaire quand l’effectif est au complet mais cela fait un élément de moins dans la rotation…

En revanche, le joueur arrivé de Bournemouth fera le déplacement à Madrid avec le reste du groupe, tout comme Aguerd, d’ailleurs. Une façon de soigner la cohésion en cette semaine à deux sommets puisqu’après le Real, l’OM affrontera le PSG au Vélodrome.