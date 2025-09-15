L’Olympique de Marseille devra faire sans Nayef Aguerd pour son choc de Ligue des Champions face au Real Madrid. Le défenseur marocain, touché à la tête lors de la victoire contre Lorient (4-0), a été soumis au protocole commotion et ne sera pas du voyage dans la capitale espagnole.

Buteur vendredi face au FC Lorient (4-0) en fin de match, Nayef Aguerd avait immédiatement inquiété le staff de l’OM, même si son état ne suscite pas d’alarme particulière. Conformément aux règles de sécurité, le protocole commotion a été enclenché, empêchant toute participation du joueur pour la rencontre de mardi au Santiago-Bernabéu.

Quelle charnière pour l’OM à Madrid ?

Ce forfait s’ajoute à une liste déjà conséquente pour Roberto De Zerbi, qui doit composer avec un effectif amputé de plusieurs titulaires potentiels. La défense marseillaise pourrait donc être remodelée, avec la possibilité de voir Facundo Medina et Benjamin Pavard associés dans l’axe. Leonardo Balerdi, encore trop juste physiquement, devrait débuter sur le banc.

À la veille d’un déplacement périlleux face au Real, cette absence est un vrai coup dur pour l’OM, qui perd un élément clé de sa solidité défensive. Les supporters marseillais devront compter sur la solidarité collective pour compenser l’absence de leur roc marocain.