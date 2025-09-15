L’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a communiqué la liste des joueurs convoqués pour affronter l’OM en Champions League demain. Jude Bellingham et Eduardo Camavinga font leur retour.

Alors que l’Olympique de Marseille enregistre un forfait important (Nayef Aguerd) pour ses débuts en Champions League demain soir au Bernabeu, le Real Madrid, lui, enregistre les bonnes nouvelles ! Xabi Alonso vient de communiquer la liste des joueurs retenus pour cette affiche et l’on note la présence de deux éléments importants : Jude Bellingham et Eduardo Camavinga ! L’Anglais n’a pas joué cette saison en raison de son opération à son épaule douloureuse pendant ses courtes vacances. Le Français, lui, en était embêté par ses ischios depuis plusieurs mois. Ils sont tous deux opérationnels. Même s’ils devraient débuter sur le banc, ils pourraient entrer en cours de jeu, ce qui doit déjà donner des sueurs froides à Roberto De Zerbi !

Gardiens : Courtois, Lunin, Fran.

Défenseurs : Carvajal,Militao, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran Garcia, Huijsen.

Milieux : Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Güler, Ceballos.

Attaquants : Vinicius Jr, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim Diaz, Mastantuono.