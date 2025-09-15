La polémique enfle à Madrid avant le choc face à l’OM en Ligue des champions (mardi, 21h). L’expulsion de Dean Huijsen lors du dernier match a été qualifiée de « scandaleuse » par plusieurs voix, dont celle de José Luis Martínez-Almeida, le maire de la capitale espagnole.

La polémique enfle à Madrid. En cause : l’expulsion jugée sévère de Dean Huijsen lors de la victoire du Real contre la Real Sociedad ce samedi (2-1). Plusieurs voix se sont élevées contre cette décision arbitrale, dont celle de José LuisMartínez-Almeida.

« L’expulsion d’Huijsen est scandaleuse », a lâché le maire de la capitale espagnole. Cette sortie témoigne de la tension et de la sensibilité qui entourent chaque décision arbitrale au sein du Real Madrid, surtout avant une échéance européenne majeure.

Le vestiaire du Real Madrid sens dessus-dessous !

Dans son édition du jour, Marca évoque cette même polémique et explique que les décisions arbitrales dirigées contre le Real Madrid commencent à agacer en interne. Le rouge dont a écopé Huijsen aurait même mis le vestiaire sens dessus-dessous, créant un « étonnement » général.

Pour l’OM, ce contexte polémique arrive juste avant le déplacement au Santiago-Bernabéu lors de la première journée de la Ligue des Champions. Si l’équipe marseillaise peut se concentrer sur le terrain, le duel à venir s’annonce donc chaud, non seulement sur le plan sportif mais également médiatique et arbitral.