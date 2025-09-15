Face au Real Madrid, Roberto De Zerbi ne devrait opérer que quelques changements dans son onze, sans pour autant réintégrer Leonardo Balerdi.

Ce mardi soir, le Santiago-Bernabéu sera le théâtre d’un choc très attendu entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille, à l’occasion de la première journée de la phase de ligue de Ligue des Champions. Les Marseillais, qui prendront la route de Madrid dès ce lundi après-midi, comptent bien surprendre les Merengue sur leur propre terrain.

Balerdi écarté du onze ?

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, pourrait opter pour un onze de départ légèrement remanié, selon des informations divulguées par L’Équipe. Leonardo Balerdi, capitaine de cette équipe mais victime de douleurs à un pied, devrait être écarté du onze, laissant la priorité à Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Facundo Medina et Amir Murillo en défense, rassurants contre Lorient.

Autre ajustement tactique : l’attaque pourrait voir Pierre-Emerick Aubameyang débuter aux côtés de Mason Greenwood et Timothy Weah, avec un Amine Gouiri bien dans le groupe mais ménagé et sur le banc. L’Italien pourrait également s’appuyer sur un milieu composé de Højbjerg – qui devrait endosser le rôle de capitaine – Gomes, et Kondogbia.