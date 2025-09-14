OM : Amine Gouiri dans le groupe pour affronter le Real Madrid ? La réponse est tombée !

Sorti blessé face à Lorient vendredi, Amine Gouiri sera tout de même du voyage pour le choc entre le Real Madrid et l’OM mardi soir.

L’image a inquiété vendredi soir au Vélodrome : Amine Gouiri, touché après un choc avec le Lorientais Bamo Meïté, contraint de quitter ses partenaires avant même la mi-temps. Trois jours plus tard, l’attaquant marseillais fait tout de même partie du groupe qui s’envole ce lundi vers Madrid pour défier le Real en Ligue des champions, comme le rapporte L’Équipe.

Aubameyang titulaire en pointe

Mais son état physique laisse planer un doute sur sa capacité à tenir sa place dans le onze de départ. Le staff olympien a choisi la prudence. Pas question de brusquer le retour de l’ancien Rennais, encore gêné par ce coup reçu au pied. À Madrid, il devrait débuter sur le banc, au profit de Pierre-Emerick Aubameyang, attendu pour diriger l’attaque phocéenne dans ce choc de très haut niveau.