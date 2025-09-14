OM : Gouiri OK pour le Real Madrid ?

Sorti sur blessure contre Lorient, Amine Gouiri pourrait être opérationnel dès le rendez-vous contre le Real Madrid ce mardi en Ligue des champions.

Vendredi, lors de la victoire spectaculaire de l’OM face à Lorient (4-0), Amine Gouiri s’est heurté à Bamo Meïté, provoquant une petite luxation de l’épaule. Malgré la frayeur initiale et l’intervention d’une civière, l’attaquant s’est relevé seul. Selon RMC Sport, il ressent encore quelques douleurs et reste au repos, mais son état n’inquiète pas l’OM.

Rien de grave pour Gouiri

Ce que confirme L’Équipe, ce dimanche. Les examens ont écarté une blessure grave. La mâchoire de Gouiri n’a finalement pas souffert du choc. L’Algérien reste sous surveillance médicale pour de légères douleurs à l’épaule, conséquence de sa lourde chute après l’impact mais rien d’alarmant.

Aucune décision n’a été prise quant à sa participation au déplacement à Madrid pour affronter le Real, mais les signaux semblent donc assez positifs.