Encore buteur hier avec le Real Madrid, Kylian Mbappé enchaîne les prestations de haut vol.

Kylian Mbappé n’a pas tardé à marquer de son empreinte la Liga avec le Real Madrid. Sur ses six premiers matches cette saison, il affiche un bilan saisissant :

6 buts inscrits

1 passe décisive

Des actions décisives quasiment à chaque rencontre, aussi bien en club qu’en sélection

En équipe de France, la dynamique reste tout aussi impressionnante. Fraîchement devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 52 réalisations, le Français a récemment marqué contre l’Ukraine et offert une passe décisive à Barcola. À seulement 26 ans, il chasse déjà les traces d’Olivier Giroud, leader du classement, dont les ambitions restent très élevées, comme l’évoque l’évolution de ses objectifs au LOSC.

Mbappé en démonstration contre la Real Sociedad

Vif, décisif, serein — voilà ce qui a caractérisé la performance de Mbappé lors du dernier choc face à la Real Sociedad hier soir. Sur la pelouse d’Anoeta, l’international français a d’abord profité d’une mauvaise relance adverse pour jaillir, partir seul au but et crucifier Remiro d’un plat du pied implacable. Son influence ne s’est pas arrêtée là : en seconde période, Mbappé s’est mué en passeur, déposant le ballon parfait pour Güler sur le second but madrilène.

Après la rencontre, l’attaquant n’a pas caché sa satisfaction : « Nous savions que ce serait un match difficile, un test pour nous… Le carton rouge a changé la donne mais nous n’avons pas eu peur. Nous avons réagi collectivement et sommes repartis avec les trois points. » Ce réalisme, cette exigence et cette faim se ressentent jusque dans ses mots : « Je me sens très bien, mais la saison est très longue. C’est un bon début, mais il faut tenir sur la durée. Toujours l’esprit d’équipe, je me donne à 100 % pour ce maillot. » Sa prestation XXL n’a pas laissé indifférents les observateurs madrilènes, Marca parlant carrément d’une prise de pouvoir sur le championnat espagnol. Normal puisque Mbappé domine, inspire et porte déjà le Real vers les sommets.