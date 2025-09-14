Le technicien italien s’est confié sur la fin de ses expériences au PSG et au Real Madrid.

Après quatre saisons passées au Real Madrid, Carlo Ancelotti a rejoint la sélection nationale brésilienne cet été. Interrogé par L’Équipe sur une saison dernière marquée par des difficultés défensives et de nombreux blessés, l’entraîneur italien a reconnu avoir vécu une dernière saison délicate. «Ce fut compliqué. On n’a pas obtenu les succès voulus. On a aussi déploré trop de blessures en défense et ce fut difficile de mettre en place une équipe solide et de soutenir la qualité offensive dont nous disposions. Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal… Ça fait beaucoup de joueurs importants. Il y a eu des matches où nous n’avions que deux vrais défenseurs et l’un d’entre eux, Raul Asencio, sortait juste du centre de formation, même s’il a été bon».

Ancelotti ravi pour Paris

Carlo Ancelotti est aussi revenu sur son expérience au PSG, évoquant ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi. «On peut rencontrer des problèmes sur le moment, mais j’ai gardé une très bonne relation avec Nasser. J’ai été très content que le PSG gagne finalement la Ligue des champions. Il l’a mérité, en pratiquant un football de très haut niveau : techniquement, physiquement, dans l’organisation. Mais vous savez, je garde un très bon souvenir de mon année et demie à Paris. J’en ai récemment parlé avec Marquinhos. J’ai été au début d’une aventure nouvelle. C’est important de laisser du temps à l’entraîneur. Quand tu estimes avoir trouvé la bonne personne, il faut la laisser travailler. C’est rare dans le football. Mais au final, je voulais partir. Nasser voulait prolonger mon contrat. D’accord, l’attitude du club après une défaite à Nice, en décembre, n’avait pas été bonne. Mais si j’avais voulu rester, j’aurais pu. »Et à Don Carlo d’ajouter… « La Ligue 1 est un championnat qui a besoin de plus de concurrence. Il a besoin que des équipes comme Marseille, Lyon ou Nice grandissent pour offrir plus de compétitivité».