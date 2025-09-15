Les infos du jour : Longoria (OM) règle ses comptes, l’OL hurle au scandale, Yamal encore forfait avec le Barça

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 15 septembre 2025.

La grosse info : Longoria règle ses comptes, l’OM diminué face au Real

Au cours d’un long entretien à La Provence, le président de l’OM, Pablo Longoria, a réglé quelques comptes, notamment avec Eric Di Méco. Il a également assuré ne nourrir aucun regret par rapport au départ d’Adrien Rabiot. Les Phocéens, qui affronteront le Real Madrid demain en Champions League, seront privés de Nayef Aguerd. Un vrai coup dur…

OM : coup dur pour Balerdi avant le Real Madrid !

OM : Rabiot, Mercato, Ligue des Champions, Di Méco… Longoria ouvre les vannes !

OM : coup dur, Nayef Aguerd forfait contre le Real Madrid

OM : des retrouvailles glaciales entre Rabiot et Rowe ont eu lieu !

OM : un 2e coup dur après Aguerd pour le déplacement à Madrid !

Mais aussi…

Les Verts sont sur des temps de passage jamais vus depuis 40 ans, ce qui laisse augurer une remontée en Ligue 1 en fin de saison.

ASSE : un nouveau numéro 6 chez les Verts !

ASSE : le message clair de Maxime Bernauer après la victoire à Clermont

ASSE : 3 renforts en vue contre le Stade de Reims !

ASSE : un signal très encourageant pour la montée en L1 !

ASSE : Guillou se paye les Verts et Horneland après la victoire à Clermont

Voici le onze type de la 4e journée de Ligue 1, qui fait la part belle aux Marseillais et aux Parisiens.

OM, PSG, OGC Nice : l’équipe type de la 4e journée de Ligue 1

Le PSG a encore payé un lourd tribut aux blessures avec trois joueurs sortis pour des pépins plus ou moins graves contre Lens.

PSG – RC Lens : ce serait grave pour un joueur parisien blessé !

PSG : Kvaratskhelia et un autre blessé déjà de retour contre l’OM ?

PSG : Luis Enrique confirme une révolution entamée face au RC Lens

PSG : les confidences de Luis Campos sur la victoire en C1, Donnarumma et Luis Enrique

Le dernier entraînement avant le derby sera ouvert au public.

RC Lens : les ultras invités à chauffer les joueurs avant le derby !

Voici ce qu’il fallait retenir de l’actualité des clubs français moins médiatisés en ce lundi 15 septembre 2025.

Revue de presse : avant Nantes, le Stade Rennais a trouvé son héros !

Les unes de la presse espagnole du jour, c’est ici !

Revue de presse espagnole : Flick s’explique pour Raphinha, le vestiaire du Real en furie avant l’OM

Les Canaris ont préparé le derby face à Rennes de la plus mauvaise des façons, en s’inclinant à Nice.

Avant le derby en L1, le FC Nantes fait encore exploser le Stade Rennais !

FC Nantes : le temps de Luis Castro déjà compté ?

FC Nantes – Stade Rennais : l’accueil houleux de la Beaujoire à Rongier et Merlin se confirme

L’OL a hurlé au complot arbitral après sa défaite à Rennes (1-3).

Stade Rennais – OL : Lyon ne digère pas le scandale arbitral !

Stade Rennais – OL : tensions explosives entre Beye et les Lyonnais après le match !

Stade Rennais, OM : Mandanda a déjà rebondi !

Champion du monde 2018, Samuel Umtiti a annoncé sa retraite à l’âge de 31 ans.

OL, LOSC : Samuel Umtiti raccroche les crampons !

Les Merengue se préparent à leur entrée en lice en Champions League avec une polémique arbitrale.

Real Madrid : un scandale dénoncé avant l’OM !

Real Madrid : le groupe pour affronter l’OM avec 2 retours majeurs

Real Madrid : Tchouaméni flatte l’OM et défend Mbappé

Lamine Yamal manquera le déplacement à Newcastle jeudi car il ressent encore des douleurs au pubis.

FC Barcelone : Flick a reçu la meilleure nouvelle du monde avant le PSG

FC Barcelone : le gros coup dur se confirme pour Lamine Yamal, la Fédération répond à Flick