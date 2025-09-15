Un mois après leur altercation dans le vestiaire de l’OM, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont retrouvés ce week-end lors d’Ac Milan-Bologne (1-0). Mais loin du clash d’août, les deux hommes se sont à peine croisés… et pas un geste n’a été échangé.

Pour sa grande première avec l’AC Milan, Adrien Rabiot n’a pas manqué ses débuts. Titularisé d’entrée par Massimiliano Allegri, le milieu français a disputé l’intégralité de la rencontre contre Bologne et s’est imposé comme l’un des meilleurs Rossoneri. Aligné en relayeur gauche dans un 3-5-1-1, aux côtés de Ruben Loftus-Cheek et derrière Santiago Gimenez, Rabiot a livré une prestation pleine d’autorité.

Physique, personnalité et qualité technique : l’ancien Parisien a montré qu’il n’était pas venu à Milan pour jouer les seconds rôles. Plusieurs fois, il s’est projeté vers la surface adverse, encouragé par son staff à attaquer les espaces. Déjà adopté par San Siro, il a été applaudi à sa sortie de terrain… sauf qu’il n’est jamais sorti. Allegri l’a laissé 90 minutes, preuve de sa confiance immédiate.

Rowe et Rabiot ne se sont même pas salués !

En face, Jonathan Rowe a dû se contenter d’un quart d’heure. Entré en jeu en fin de match, l’ailier anglais n’a pas vraiment pesé. Mais surtout, les caméras attendaient une image : celle des retrouvailles entre les deux anciens Marseillais, qui en juillet s’étaient violemment accrochés dans le vestiaire olympien. Leurs routes se sont brièvement croisées sur la pelouse… sans un mot, sans un regard, et encore moins une poignée de main après le coup de sifflet final !

De quoi relancer le feuilleton ? En Italie, beaucoup s’attendaient à une réconciliation symbolique. Au contraire, cette distance glaciale rappelle que la fracture entre les deux ex-OM est encore bien réelle. Rabiot s’est fondu dans son nouveau rôle à Milan, Rowe tente de se faire une place à Bologne… mais entre eux, la page n’est pas tournée.