Kylian Mbappé s’est confié avant le choc entre le Real Madrid et l’OM mardi soir en Ligue des champions…

Le rendez-vous tant attendu approche pour l’Olympique de Marseille. Pour lancer sa campagne de Ligue des Champions, le club phocéen se déplace mardi prochain, à 21h, sur la pelouse mythique du Santiago Bernabeu. Les regards seront braqués sur ce duel face au Real Madrid, porté par un Kylian Mbappé irrésistible, dans une affiche qui s’annonce électrique.

Mbappé a déjà marqué 10 buts contre l’OM

Buteur hier contre la Real Sociedad (2-0), l’attaquant français s’est confié sur le match face à l’OM, dans Téléfoot. « J’ai marqué beaucoup de buts contre Marseille mais ils ont beaucoup changé : nouveau projet, avec Medhi Benatia ça va mieux, mais on va voir, c’est cool de retrouver des équipes françaises, en plus on va jouer au Bernabeu donc ça va être un match sympa. Et ça fait longtemps qu’ils n’ont pas joué la Ligue des Champions, ça va être sympa de rejouer contre eux, ça va me rappeler de bons vieux souvenirs », a-t-il glissé. Mbappé totalise 16 matchs, 14 victoires, 2 matchs nuls, 10 buts et 3 passes décisives contre l’OM depuis le début de sa carrière.