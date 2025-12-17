Sur ses réseaux sociaux, l’OM a dit qu’il soutiendrait Flamengo face au PSG en finale de la Coupe Intercontinentale. A-t-il eu raison ? Nos journalistes en débattent.

Il n’avait pas besoin de le dire et ça va le desservir

Dans ce monde très politiquement correct qu’est devenu le football, l’OM n’avait absolument pas besoin de publier un tweet pour dire qu’il soutiendra Flamengo face au PSG en finale de la Coupe Intercontinentale. Parce que, déjà, tout le monde s’en doute. Et surtout parce que ça ne va rien lui apporter de bon. Les Footix vont encore hurler au manque de considération patriotique, regretter le fait que les Français ne soutiennent pas les clubs de leur pays dans les compétitions internationales, etc. Un discours inaudible pour des vrais supporters mais qui revient systématiquement quand les rivalités nationales sont exacerbées. On parle alors de « clubisme », un terme vulgaire qui n’existe pas à l’étranger, où jamais un supporter du Barça ne soutiendra le Real, idem pour un fan de la Juve avec l’Inter, du Benfica avec Porto, du Celtic avec les Rangers, etc.

Au-delà de ça, rappelons que l’OM affrontera le PSG dans le Trophée des champions début janvier et qu’il ne sert à rien d’énerver plus que ça le club du Qatar, qui l’a déjà mauvaise de s’être incliné en septembre au Vélodrome, le jour de la remise du Ballon d’Or à Ousmane Dembélé. Rappelons également qu’après avoir longtemps soutenu Nasser al-Khelaïfi, ce qui faisait halluciner ses supporters, Pablo Longoria s’élève contre la mainmise du dirigeant parisien sur la Ligue. A quoi bon ajouter de l’huile sur le jeu dans un contexte aussi inflammable ?

Raphaël NOUET

« ça ne mange pas de pain ! »

« Perso, cette prise de position de l’OM ne me dérange absolument pas. En fait, ça me fait rire. Dans l’intérêt supérieur du foot français, ce serait bien que le PSG batte Flamengo et remporte ce que l’on nommait jadis la Coupe Intercontinentale, c’est sûr. Mais de là à supporter Paris, surtout quand on est Marseillais…

Alors je rejoins Raphaël quand il dit que l’OM aurait pu se passer de ce Tweet, mais en vrai, il reflète ce que pense l’immense majorité des supporters marseillais et quelque part, je me dis que c’est de bonne guerre. Un brin démago, mais ça va ! La rivalité nourrit le foot depuis toujours et tant que cela reste « gentillet »… Et puis c’est Flamengo quoi, ça ressemble plus à l’OM que le PSG, non ? »

Laurent HESS