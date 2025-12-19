Annoncés sur le départ en raison d’un temps de jeu limité, Seko Fofana et Ludovic Blas n’auraient pas exprimé le souhait de quitter le Stade Rennais cet hiver.

Il y a deux semaines, après la déroute au Parc des Princes (0-5), Habib Beye a été interrogé sur le mercato du Stade Rennais. L’entraîneur avait répondu être très satisfait de son effectif et ne rien demander à ses dirigeants. En revanche, il avait ouvert grand la porte aux mécontents, ce qu’il comprenait parfaitement. On pensait alors très fort à Seko Fofana et Ludovic Blas, devenus remplaçants depuis que le technicien a fait des choix forts dans son onze de départ pour inverser la tendance au niveau des résultats. Mais, selon L’Equipe, on se trompait ! « Le mercato pourrait être notamment un sujet pour Blas, sous contrat jusqu’en 2027, mais ni lui, ni Fofana, ni Rouault, ni Seidu, ni Merlin n’a exprimé jusque-là un désir de changer d’air et ils devraient rester rennais ».

Lepaul déjà sur le départ en juin prochain ?

En revanche, le quotidien sportif précise que d’autres joueurs ne faisant pas l’affaire devraient être poussés vers la sortie. Le gardien Gauthier Gallon (32 ans), qui n’est plus doublure de Samba depuis cet été, est concerné en premier chef, de même que le milieu finlandais Glen Kamara (30 ans) et le piston gauche Mahamadou Nagida. Pour ce dernier, un prêt est à l’étude car il n’a que 20 ans et a le temps de faire son trou au Stade Rennais. Pour le moment, Musa El-Tamari est indéboulonnable dans son couloir mais les choses pourraient évoluer dans les années à venir. L’Equipe n’exclut cependant pas un transfert.

Surprise, le quotidien sportif explique que plusieurs cadres seront retenus cet hiver mais que la porte pourrait s’ouvrir pour eux en juin prochain. On le savait pour Jérémy Jacquet, courtisé par les plus grands, mais ce serait aussi le cas pour Estéban Lepaul, arrivé à la fin du marché cet été et qui réussit une excellente première saison au Stade Rennais.