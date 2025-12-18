À LA UNE DU 18 DéC 2025
[12:31]OM : Longoria lâche plusieurs gros indices sur le Mercato hivernal et sur l’avenir de De Zerbi ! 
[12:20]FC Nantes : le nouveau Sergio Conceiçao sur le banc du FCN ?
[12:00]RC Lens : Oughourlian a mis la main sur la recrue pour détrôner le PSG 
[11:50]PSG Mercato : après Flamengo, Luis Enrique a validé cette seule et unique recrue cet hiver 
[11:25]FC Nantes Mercato : après Abline, l’OM a l’avenir de ce buteur des Canaris entre ses mains ! 
[11:01]Revue de presse : Monaco vise un joueur du Barça, du renfort à Lens, un Rennais titille Greenwood, Haise fragilisé avant Nice – ASSE !
[10:44]OM Mercato : le remplaçant de Balerdi ciblé à l’Atalanta Bergame, le PSG le connaît par cœur !
[10:17]ASSE : Horneland en est fou, Kilmer Sports tente un énorme pari au Mercato !
[09:45]Revue de presse espagnole : Mbappé flirte avec Ronaldo au Real, Ter Stegen secoue le Barça  
[09:21]OM : nouveau coup dur pour Gouiri, coup de tonnerre au mercato hivernal ! 
Stade Rennais Mercato : une offre folle tombe, Beye prêt à perdre sa priorité hivernale au parfum de PSG ? 

Par Bastien Aubert - 18 Déc 2025, 08:48
Sidiki Chérif (Angers)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Depuis son doublé face au FC Nantes, Sidiki Chérif (Angers, 19 ans) ne cesse d’attiser la convoitise des grandes écuries européennes. Si le Stade Rennais est intéressé, Villarreal serait désormais sur le point de formuler une offre proche de 20 millions d’euros ! 

À 19 ans, Sidiki Chérif affole déjà les compteurs. Révélation de la saison du SCO, l’attaquant franco-guinéen enchaîne les titularisations avec 4 buts inscrits lors de ses 16 premiers matches en Ligue 1. Son dernier chef-d’œuvre ? Un but décisif lors de la victoire éclatante d’Angers contre Nantes (4-1), symbole de la maturité acquise au fil des semaines.

Ce talent précoce, passé de l’AS Bayard-Saumur à Olympique Saumur puis au centre de formation du SCO, a vu sa valeur marchande exploser : de 150 000 € en 2023, il est aujourd’hui estimé à 7 millions d’euros. Une progression fulgurante qui met en avant la richesse de la formation angevine et justifie l’intérêt des grands clubs européens. 

Villarreal accélère, Angers résiste : où vont les négociations 

Au-delà du Stade Rennais et du PSG, l’intérêt sur le marché des transferts a franchi un cap : L’Équipe affirme que Villarreal aurait déjà transmis une offre de près de 20 M€, bien consciente de la concurrence internationale sur ce profil offensif. Mais Angers ne compte pas brader sa pépite et exige pas moins de 25 M€ pour ouvrir la porte d’un transfert record. Le club place sa confiance dans l’avenir du joueur, sous contrat jusqu’en 2028 et identifié comme élément clé de son projet sportif.

  • Montant visé par Angers : 25 millions d’euros
  • Première offre ferme de Villarreal (autour de 20 millions)
  • Négociations actives, aucun accord trouvé à ce jour
  • Autres clubs en embuscade sur le marché hivernal

La pression du marché ne cesse de monter, d’autant que d’autres équipes s’intéressent aussi à Chérif, voyant en lui le profil idéal pour déstabiliser une défense, comme l’atteste les intérêts du PSG pour Sidiki Chérif. Côté angevin, le dilemme est grand : sécuriser une manne record ou jouer la carte de la stabilité jusqu’à l’été ?

Un profil ultra-courtisé : pourquoi Chérif attire tant de convoitises ?

Avant-centre rapide, puissant, capable de faire la différence dans les seize mètres, Sidiki Chérif coche toutes les cases de la « belle affaire du mercato ». Sa régularité, illustrée par 23 % de contributions aux buts du SCO cette saison, et sa polyvalence apportent des garanties rares à son âge. Le joueur attire même l’œil de clubs comme le Stade Rennais, ouvert à des profils explosifs pour dynamiser son attaque, à l’image de la piste Sidiki Chérif dans le viseur du Stade Rennais. L’agitation autour de Chérif ne cesse d’enfler à mesure que le mercato avance et que ses statistiques séduisent. 

