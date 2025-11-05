Le PSG aurait des vues sur Sidiki Chérif, attaquant de 18 ans du SCO d’Angers. Les recruteurs parisiens apprécient son profil, même s’il n’y a pas encore eu d’offre.

Plutôt habitué à débaucher des joueurs portugais en surpayant, Luis Campos pourrait réserver une surprise prochainement ! Selon le compte X PSGInside-Actus, le directeur sportif parisien et ses équipes auraient des vues sur Sidiki Chérif, attaquant de 18 ans du SCO d’Angers. Depuis le début de la saison, le Guinéen a inscrit trois buts en onze matches, tous lors des quatre dernières journées. Il a notamment frappé contre Monaco (1-1) et l’OM (2-2), preuve qu’il est présent dans les grands rendez-vous.

Chérif futur remplaçant de Ramos ?

PSGInside-Actus écrit : « Le club parisien n’a pas encore formulé d’approche concrète, mais les dernières performances du jeune talent attirent sérieusement l’attention des recruteurs ». Arrivé au SCO en 2023, Chérif est sous contrat jusqu’en 2028. Sa cote est actuellement de 2 M€, selon Transfermarkt, une goutte d’eau dans le budget parisien.

Son recrutement pourrait correspondre à une vente de Gonçalo Ramos, qui peine à s’imposer dans la capitale depuis son arrivée en 2023 moyennant 63 M€. Même s’il inscrit des buts importants, comme face à Nice (1-0) samedi dernier, c’est toujours en sortie de banc. Or, Luis Enrique et Luis Campos attendaient plus de lui. Sans parler de l’intéressé, qui préfèrerait être titulaire et verrait donc un départ d’un bon œil. Ce qui sera plus facile à obtenir maintenant que le PSG a trouvé son successeur…