Par Raphaël Nouet - 18 Déc 2025, 21:18
Souffian El Karouani célébrant un but avec son partenaire Sébastien Haller à Utrecht.

L’OM aurait fait du latéral marocain Souffian El Karouani (25 ans, Utrecht) une priorité. Mais ce soir, un journaliste spécialisé dans les transferts écarte le club provençal de la course au gaucher.

Plus tôt dans la journée, notre correspondant à Marseille, Bastien Aubert, a confirmé l’information selon laquelle l’OM suivrait Souffian El Karouani avec insistance. Cette piste serait poussée en interne par Medhi Benatia, qui a flashé sur son compatriote et estime qu’il s’agit d’un des meilleurs spécialistes à son poste. Il n’a d’ailleurs pas compris qu’il ne soit pas convoqué par le Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations. Le latéral gauche du FC Utrecht serait également suivi par le Stade Rennais et une foule d’autres clubs. Mais, surprise, ce soir, Ekrem Konur écarte l’Olympique de Marseille de la liste des courtisans à El Karouani !

Lille aussi intéressé par El Karouani ?

Dans un post actualisé sur X, le journaliste turc spécialisé dans les transferts : « L’intérêt pour Souffian El Karouani grandit ! Le FC Porto, le PSV Eindhoven, l’AZ Alkmaar et l’Ajax Amsterdam le suivent depuis longtemps déjà. La Lazio, Bologne, Lille, le Feyenoord, Besiktas, Fenerbahçe et Trabzonspor sont également dans la course. Le joueur ne prolongera pas son contrat et sera libre L’été prochain ». Pas d’OM ni de Stade Rennais !

Ça ne signifie pas que les deux clubs sont hors course mais cette absence interroge. Car même si l’OM possède trois joueurs capables de jouer à gauche dans son effectif (Emerson, Garcia, Medina), El Karouani incarne l’avenir. Et du côté de Rennes, l’éventuel départ de Quentin Merlin, cet hiver ou l’été prochain, obligera à recruter un latéral gauche.

