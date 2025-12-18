L’OM ferait partie des clubs intéressés par le jeune défenseur central croate Branimir Mlacic (18 ans), que convoitent également le Real Madrid et le FC Barcelone, entre autres.

S’il y a un poste dans lequel l’Olympique de Marseille est bien pourvu cette saison, c’est celui de défenseur central. Entre Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd, Facundo Medina et Benjamin Pavard, sans parler de Michael Murillo et Geoffrey Kondogbia, qui sont capables de s’y glisser, ils sont six pour deux ou trois places, suivant le schéma utilisé par Roberto De Zerbi. Mais cela n’empêche pas Medhi Benatia et sa cellule de recrutement de suivre de jeunes joueurs. Selon Ekrem Konur, ils auraient d’ailleurs coché le nom de Branimir Mlacic sur leurs tablettes.

Une concurrence plus riche et plus prestigieuse

A 18 ans, ce Croate est en train de percer en équipe première de l’Hajduk Split, son club formateur. Il a été international dans toutes les catégories de jeunes et a déjà tapé dans l’œil de nombreux grands clubs comme le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Inter Milan, Newcastle et le Borussia Dortmund. Sa cote serait de 800.000€. Konur annonce qu’il a vraiment de bonnes chances de quitter l’Hajduk très prochainement. Où situer l’OM par rapport à ses concurrents ? Financièrement, il aura du mal à lutter avec le Real ou Newcastle. Au niveau du prestige, les deux géants espagnols sont également devant lui. Il faudra donc aux dirigeants marseillais bien lui vendre leur projet.

Cela pourrait commencer par le fait qu’un départ de Leonardo Balerdi pourrait avoir lieu cet hiver, sa relation avec Roberto De Zerbi n’étant plus aussi bonne que la saison dernière…