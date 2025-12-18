À LA UNE DU 18 DéC 2025
[19:26]OM : Benatia a failli claquer la porte !
[19:14]Real Madrid : l’avenir de Kylian Mbappé lié à Désiré Doué (PSG) ?
[19:01]OL Mercato : un ex du PSG en approche
[18:30]ASSE Mercato : une offre est arrivée pour N’Guessan, Kilmer Sports veut le pactole !
[18:15]FC Nantes Mercato : au tour de Moffi (OGC Nice) ?
[18:00]L’OM annonce une signature majeure !
[17:40]ASSE : le but exceptionnel inscrit par l’ancien flop Tannane avec le Maroc
[17:23]OM Mercato : à la lutte avec le Barça et le Real pour un défenseur prometteur
[16:55]PSG : une bonne et une mauvaise nouvelle pour Hakimi
[16:38]Stade Rennais Mercato : une recrue estampillée FC Nantes veut filer à l’anglaise !
OM Mercato : à la lutte avec le Barça et le Real pour un défenseur prometteur

Par Raphaël Nouet - 18 Déc 2025, 17:23
💬 Commenter
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant un match au Vélodrome.
non officiel
non officiel

L’OM ferait partie des clubs intéressés par le jeune défenseur central croate Branimir Mlacic (18 ans), que convoitent également le Real Madrid et le FC Barcelone, entre autres.

S’il y a un poste dans lequel l’Olympique de Marseille est bien pourvu cette saison, c’est celui de défenseur central. Entre Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd, Facundo Medina et Benjamin Pavard, sans parler de Michael Murillo et Geoffrey Kondogbia, qui sont capables de s’y glisser, ils sont six pour deux ou trois places, suivant le schéma utilisé par Roberto De Zerbi. Mais cela n’empêche pas Medhi Benatia et sa cellule de recrutement de suivre de jeunes joueurs. Selon Ekrem Konur, ils auraient d’ailleurs coché le nom de Branimir Mlacic sur leurs tablettes.

Une concurrence plus riche et plus prestigieuse

A 18 ans, ce Croate est en train de percer en équipe première de l’Hajduk Split, son club formateur. Il a été international dans toutes les catégories de jeunes et a déjà tapé dans l’œil de nombreux grands clubs comme le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Inter Milan, Newcastle et le Borussia Dortmund. Sa cote serait de 800.000€. Konur annonce qu’il a vraiment de bonnes chances de quitter l’Hajduk très prochainement. Où situer l’OM par rapport à ses concurrents ? Financièrement, il aura du mal à lutter avec le Real ou Newcastle. Au niveau du prestige, les deux géants espagnols sont également devant lui. Il faudra donc aux dirigeants marseillais bien lui vendre leur projet.

Cela pourrait commencer par le fait qu’un départ de Leonardo Balerdi pourrait avoir lieu cet hiver, sa relation avec Roberto De Zerbi n’étant plus aussi bonne que la saison dernière…

