Le jeune défenseur central du Stade Rennais Abdelhamid Aït Boudlal va disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Il explique que Nayef Aguerd (OM) est un exemple pour lui.

Devenu titulaire lors du déplacement à Toulouse (2-2, 10e journée) qui a tout changé pour le Stade Rennais, Abdelhamid Aït Boudlal a vu ses prestations XXL récompensées par une convocation pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Le jeune défenseur central de 19 ans a donné une interview au site officiel du SRFC avant de s’envoler pour son pays, où les hostilités débuteront dimanche par un premier match pour les Comores. Dans cet entretien, on apprend que le Marseillais Nayef Aguerd est une source d’inspiration pour Aït Boudlal.

« Nayef Aguerd est un exemple pour moi »

« Nayef Aguerd est un exemple pour moi. Je l’ai rencontré lorsqu’il revenait nous voir à l’Académie et j’ai suivi ce qu’il faisait à Dijon puis à Rennes. Je regardais ses matchs donc je connaissais le Stade Rennais. D’ailleurs, il m’a dit beaucoup du bien du club comme Youssouf Hadji (NDLR : 73 matchs en Rouge et Noir), qui fait partie du staff de la sélection U20. J’ai ressenti le soutien des supporters et du staff, cela m’a beaucoup apporté depuis mon arrivée en Bretagne. »

Victime d’une pubalgie à l’automne, le défenseur de l’OM a été préservé pendant quelques semaines mais ses dernières prestations ont confirmé qu’il allait beaucoup mieux. Il devrait être titulaire chez les Lions de l’Atlas pendant la durée de la compétition. Aux côtés d’Abdelhamid Aït Boudlal ?