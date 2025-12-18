Déçu par son statut de remplaçant, Quentin Merlin envisagerait de quitter le Stade Rennais dès cet hiver. Il aurait des touches en Angleterre.

Pour survivre à un début de saison raté, Habib Beye a opéré des choix forts dans le onze de départ du Stade Rennais. Exit Seko Fofana, Ludovic Blas et Quentin Merlin, place aux jeunes et à un nouveau système. Dans celui-ci, c’est Mousa Al-Tamari qui occupe le poste de piston gauche, et avec brio. Le week-end dernier contre Brest (3-1), le Jordanien a mis au supplice Kenny Lala, le poussant à la faute, ce qui lui a permis de délivrer une passe décisive et de marquer un but. Quand il rentre, Quentin Merlin remplace souvent Przemyslaw Frankowski dans le couloir droit. Et cela lui convient de moins en moins…

Beye n’a aucune raison de le réintégrer à son onze de départ

Selon Foot Mercato, le joueur formé au FC Nantes ne cacherait plus son agacement en interne. Il serait même prêt à quitter le navire rennais dès cet hiver s’il n’obtient pas des garanties sur son temps de jeu lors de la deuxième partie de saison. Son entourage serait moins revendicatif et voudrait aller au bout de la saison. Mais vu la réussite de son nouveau système (5 victoires sur les 6 derniers matches) et les bonnes performances d’Al-Tamari, on voit mal comment Habib Beye pourrait réconforter Quentin Merlin. Surtout que l’entraîneur du SRFC ne doit pas apprécier ce genre de coup de pression…

Foot Mercato précise que Quentin Merlin avait la cote en Angleterre cet été, au moment de quitter l’OM. Et qu’il aurait toujours des contacts avec des clubs de Premier League. Pour Rennes comme pour Merlin, qui n’avait pas montré un enthousiasme débordant au moment de son arrivée chez l’ennemi de son club formateur, un départ serait peut-être la meilleure façon de tourner une page qui aura tout de même coûté 13 M€.