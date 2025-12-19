À LA UNE DU 19 DéC 2025
[09:27]OM Mercato : un club anglais prêt à miser gros sur Cresswell dès cet hiver ?
[09:06]PSG : les mots durs de l’entourage de Chevalier après son déclassement !
[08:49]Mbappé veut détrôner Ronaldo, Laporta fracasse le Real Madrid
[08:34]Stade Rennais Mercato : gros revirement de tendance pour Fofana et Blas
[08:19]RC Lens Mercato : Haïdara, 2 titulaires retenus et 2 flops vendus ?
[08:00]OL Mercato : négociations entamées pour Endrick (Real Madrid) et un premier coup dur !
[07:45]FC Nantes Mercato : encore 3 arrivées après Cabella… et un mauvais présage
[07:29]ASSE Mercato : 30 dossiers étudiés, 4 à 5 recrues attendues !
[07:14]OM Mercato : ça avance pour une piste à 10 M€, 6 départs dans les tuyaux !
[06:53]PSG Mercato : la direction dit non à un coup à 90 M€ !
ASSE Mercato : 30 dossiers étudiés, 4 à 5 recrues attendues !

Par Raphaël Nouet - 19 Déc 2025, 07:29
Le président de l'ASSE, Ivan Gazidis, avant un match dans le Chaudron.
Au contraire de l’hiver dernier, où elle n’avait pas recruté, l’ASSE devrait se renforcer cet hiver pour permettre à Eirik Horneland de mener à bien l’opération remontée.

Récemment, en conférence de presse, Eirik Horneland a déclaré attendre du renfort en défense pour cet hiver. Mais rien au milieu de terrain et en attaque, où il estime avoir déjà trop de joueurs. Selon L’Equipe, l’entraîneur de l’ASSE va être entendu. En partie. Car Kilmer Sports compte considérablement renforcer l’effectif, conscient d’avoir commis une erreur il y a un an en ne prenant personne au mercato hivernal, ce qui avait précipité la relégation. Le quotidien sportif explique que la nouvelle cellule de recruter des Verts épluche actuellement une trentaine de dossiers et qu’en « fonction des opportunités, quatre ou cinq renforts pourraient arriver » !

Priorité à un latéral gauche et une sentinelle

Mais qu’Eirik Horneland se rassure, ses vœux seront exaucés ! Les priorités de la cellule de recrutement sont un latéral gauche et une sentinelle. Pour le premier poste, il s’agit de trouver un titulaire capable de prendre la suite du Ghanéen Ebenezer Annan, aussi limité défensivement qu’offensivement. Pour le second, il s’agit de pallier à la défection de Pierre Ekwah, dont l’option d’achat auprès de Sunderland a été levée cet été mais qui a refusé de jouer en L2. Avec un nouveau titulaire à chacun de ces deux postes, la défense stéphanoise se porterait effectivement mieux, même si on pourrait ajouter qu’un latéral droit ne serait pas de trop…

En revanche, il se confirme que Kilmer Sports va fermer la porte à double tours pour Lucas Stassin. L’Equipe parle d’un possible deal « perdant-perdant » puisque le Belge va être frustré et ne va pas donner le maximum à l’ASSE. Mais le propriétaire du club compte vraiment sur l’attaquant pour mener à bien l’opération remontée. Quitte à prendre un énorme risque car en plus de plomber le vestiaire, lui qui rêve de participer à la Coupe du monde 2026, il pourrait également voir sa cote s’effondrer…

